Terme’de ‘temiz çevre’ seferberliği

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Terme’de ‘Temiz Çevre’ etkinliği düzenlendi.

Samsun’un Terme ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen ‘Temiz Çevre’ etkinliğinde Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler bölgedeki çöpleri topladı.



“Geleceğe bırakacağımız en büyük miras temiz bir çevre”

Terme Yalı Mahallesi’ndeki kumsal bölgede gerçekleştirilen temizlik çalışması sonunda açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Belediye olarak temizlik konusunda üstümüze düşenin fazlasını yapıyoruz ama biz ne kadar çalışırsak çalışalım, hemşehrilerimize bizden daha çok görev düşüyor. Öncelik çevreyi kirletmemek. Sıfır atık konusunda önemli yatırımlar yapıyoruz. Temiz ve güzel bir Terme için çevre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimlerden, çevre bilincinin oluşmasına yönelik kampanyalara, gönüllü etkinliklerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Temizlik İşler Şantiyemizin yan tarafında hayata geçirilecek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizin inşası tamamlandı. Çok yakın zamanda hizmete başlayacak. Yine ilçe genelinde çeşitli noktalarda oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ile de vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkân tanıyoruz. Bugün de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle belediye olarak gönüllülerimizle birlikte temizliğin önemine dikkat çekmek için sahilde çöp topladık. Geleceğe bırakacağımız en büyük miras temiz bir çevre” dedi.

Sahil bölgesinden 1 saat içerisinde onlarca poşet çöp toplandı.

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