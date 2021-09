Samsun plajlarında çevre temizliği

Samsun’da "18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında ikincisi düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde plajlarda katı atık temizliği yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde poşetlerle kumsaldaki katık atıkları topladı. Kimi aileler çocuklarıyla birlikte temizlik etkinliğine gelerek destek verdi.



"En çok çöpü toplayan şehir Samsun oldu"

Etkinlik kapsamında bilgi veren Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, "Bu çevre etkinliğinin Çevre İl Müdürlüğümüz ile birlikte 2'nicisini düzenliyoruz. Bu çok farkındalık isteyen bir eğitimdir. Oksijenin yüzde 50 ile 70'ini denizlerden alıyoruz. Onun için denizlerimizi korumak istiyoruz. Ayrıca bu etkinlikte öne çıkan bir projemiz var. Samsun'daki aile yaşantısını kuvvetlendirmektir. Samsun'un yaşanılacak en güzel şehirlerden biri olduğunu göstermek istiyoruz. Samsun'da yaşamanın ayrıcalığını herkese duyurmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen seneki rakamlarına göre en çok çöpü toplayan şehir Samsun oldu. Çöp, Samsun'da fazla var diye bir şey yok. Samsun olarak 58 bin ton toplamışız. Bütün kuruluşlarla beraber. İstanbul 35 bin ton ile 2'nci sırada yer alıyor. 16 milyon nüfuslu İstanbul ile bizleri mukayese edersiniz bizim Samsun'da çevre bilincinin çok daha ileri de olduğunu göreceksiniz. Çoğu atık tesisleri Samsun'da var" dedi.



"Projenin faydasını görüyoruz"

Önce ormanlarda, sonra ise sahil kısmında temizleme çalışması yaptıklarını belirten Samsun Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Bolat, "18 Eylül Dünya Temizlik Günü programı çerçevesinde bugün 2'nci programı yapıyoruz. Aslında biz sabah saat 10.00'da başladık. Canik ormanlarında, STK'lar ile Canik Belediyesi ile bir program icra ettik. Temel felsefe burada çevre temizliğinin bilincini sürdürebilir kılmaktır. Mavi Vatan ve Sıfır Atık projelerimiz var. Bu proje dahilinde ilimizde çevre farkındalığını oluşturmak, aynı zamanda sürdürebilir çevre temizliğini hareketini göstermek için buradayız. İyi bir farkındalık projesi olduğunu gözlemliyoruz ve faydasını da görüyoruz" diye konuştu.



"Biz bu faaliyetlerde halkımız yanımızda görmek istiyoruz"

Etkinliğini Türkiye genelindeki kıyılarında eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Turmepa olarak Samsun'da 3 aşamalı bir kıyı temizliği başlattık. Aslında bu toplumsal bilinci geliştirme ve bu noktada duyarlılık oluşturma açısından önemli bir faaliyettir. Bugün Türkiye genelinde Turmepa özellikle deniz elçileri topluluğu olarak hemen hemen Türkiye'nin bütün kıyılarında bu saatlerde bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Küresel iklimin bu kadar etkili olduğu dünyayı kasıp kavurduğu ülkemizde de etkisinin her geçen gün arttırdığı bir dönemde bizim bu faaliyetleri arttırmamız halkımız katkısını sağlamamız lazım. Biz bu faaliyetlerde halkımız yanımızda görmek istiyoruz. O duyarlılığı oluşturmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sadece özel günlerde değil her gün hepimiz sabah çıktığımızda yürüyüş yaparken bulduğumuz en ufak çöpü bile kaldırarak insanları geleceğe hazırlarız" şeklinde konuştu.



"Mavi bayrak sayımızı 15'e çıkarmak istiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise "Belediye olarak kıyılarımızdaki her türlü bakım, onarım ve temizlik ile ilgili kısımdan sorumluyuz. Ayrıca 13 tane mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Bunların her bir noktasında analizler su kalitesini sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Ülkemizde şöyle bir gerçek var. Birçok yerde müsilaj gibi sorunlarla karşılaşırken bizim buradan sağlıklı bir ortamda halkımızın denize girmesi sağlandı. Samsun gerçekten bu anlamda şanslı bir ildir. Bu standarttı sürekli aynı seviyede tutmak tabii ki belir bir güçlükleri var. Arıtma tesislerinizi düzgün çalıştırmanız gerekiyor. Temizliğininiz tam anlamıyla yerine getirmeniz gerekiyor. Mavi bayrak sayımızı 13'ten 15'e çıkarmak için çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurumlar, STK'lar ellerinde poşetlerle sahil temizliği gerçekleştirdi.

