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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu müzenin dünyada benzeri yok

İHA

Bu müzenin dünyada benzeri yok

Samsun’un Ladik ilçesinde çiftçilerin hasat ettikleri buğdayları sakladıkları eski ambarlarını hibe etmesiyle kurulan ve dünyada benzeri bulunmayan Ambarköy Açık Hava Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla turizm destinasyon alanı yapılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ambarköy Açık Hava Müzesini, tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle etkin bir işleyişle turizme kazandıracağız. Bu amaçla daha etkin hizmet vermesi için orada çok önemli bir destinasyon projesi yürütüyoruz” dedi.
Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi, köylerde tahıl saklamak amacıyla 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile ahşap yapıları korumak, gelecek nesillere taşımak amacıyla 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kuruldu. İçerisinde 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Cami, Şehit Savcı Selim Kiraz Külliyesi, 24 ambar, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır selenderi, 4 su kuyusu, seyir kulesi, köy kahvehanesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ile su değirmeni bulunuyor. Dünyada benzeri olmayan müze, Ladik Belediyesi’nin katkılarıyla turizmin öğesi haline getiriliyor.

Müze içinde müze
Açık Hava Müzesi içinde samanlıktan dönüştürülen Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi de yer alıyor. Müzede yöre halkının geçmişte tarımda ve günlük hayatlarında kullandığı aletler, gaz lambaları, radyolar, tedavülden kalkan paralar, kurmalı telefonlar gibi eski eşyalar bulunuyor. Kağnı arabalarından yayıklara, beşiklerden, çeyiz sandıklarına, tahta asker bavullarından testilere, heybelerden örgü makinalarına kadar 427 etnografik eserin 9 kategori altında sergilendiği müzede en büyük ilgiyi ise 2500 yıllık yılan ve dinozor kafası fosilleri ile kabaktan yapılan dünya haritası çekiyor.

Proje çalışmaları devam ediyor
Yeşil Yol güzergahındaki KültürTurizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe kaynaklarının kullanıldığı çalışmada tarım ve kırsal yaşam müzesinin çevresine 814 metrelik otantik taş duvar yapıldı. Projede ambar, ahşap ev, sergen, serender, su kuyuları, çok amaçlı konferans salonu ve müze samanlık, ahşap cami, 3 adet köy fırını, minyatür Ladik Gölü ve Saat Kulesi, köy içi dere, değirmen, tirit evi, havuz, şelale ve çocuk parkı yapımı ise devam ediyor. Yapılacak otopark, hediyelik eşya stantları ve 50 yatak kapasiteli pansiyon ile de proje sahası ‘Yaşayan Bir Köy’ havasına dönüştürülecek. Ambarda kırsal yaşama ilişkin çok sayıda tarihi envanter sergilenecek, çocuklar toprakla buluşturulacak.

İşleyiş etkinleşecek
Ambarköy’ün ahşap mimari dokusuyla ilgi çeken bir turizm alternatifi olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ladik kayak tesisi, yaylaları, yoğun orman dokusu, yüzer adaları, doğal sit alanı olan gölü, konaklayan kuş türleri ve korunmuş özgün mimarili kentsel dokusuyla turizmde ayrı bir yere sahip. Ambarköy Açık Hava Müzesini, tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle etkin bir işleyişle turizme kazandırmak istiyoruz. Müzenin ilçe turizmine daha etkin hizmet vermesi amacıyla orada çok önemli bir destinasyon projesi yürütüyoruz. İnşaatı süren restoranın hizmete açılması, alan genelinde sergilenen envantere ve kırsal yaşam unsurlarına ilişkin bilgilendirme sergi sunum öğelerinin yerleştirilmesi, ambarların çeşitli dekorlarla desteklenerek ziyaretçilere sunulması ve civar köylerde üretilen/yetiştirilen ürünlerin direk üreticileri tarafından satıldığı köy ürünleri pazarının kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hedef canlı yaşam alanı
Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Proje sayesinde kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bu amaçla Ambarköy Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi’nin çevre düzenlenmesini yaparak Ladik ilçesini çevre köyleri ile birlikte turizmin bir merkezi yapmayı, ekoturizm ve kültür turizmi ekseninde canlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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