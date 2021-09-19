6. Samsun Tarım Fuarı'nda Havza standını binlerce kişi ziyaret etti

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Samsun Tarım Fuarı'nda Havza standını binlerce kişi ziyaret etti.



15 Eylül’de düzenlenen açılış töreni ile kapılarını açan Samsun Tarım Fuarı, 5 günde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Havza Belediyesi, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza Ziraat Odası, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi, Horasan Antika ve El Sanatları Atölyesi, Sağlam Kılıç, kendi imkanları ile el sanatları üreten Selma Pekşen, Ayşegül Arslan ile Dilek Elibol tarafından oluşturulan stantta Havza’da üretilen tarımsal ürünler, yöresel ürünler ve el sanatı ürünleri fuar ziyaretçileri tarafından yakından incelendi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Fuarı ve dolayısı ile standımızı 5 gün içerisinde binlerce kişi ziyaret etti ve bu insanlara ilçemizin tarımsal ürünlerinde, yöresel el emeği ürünlerimize, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz tanıtma imkanı bulduk. Ayrıca Havza Belediyesi ve Havza Ziraat Odası iş birliği ile yüzlerce çiftçimiz düzenlediğimiz turlar ile fuara getirdik ve tarımsal teknolojide yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilenmelerini sağladık. Yine Havza tarım potansiyelinin ele alındığı panelde ilçemiz adına önemli bir çalışma oldu. İnşallah bugün kapılarını kapatan fuarımız sonuçları itibari ile Havza'mız, Samsun’umuz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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