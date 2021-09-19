Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği: 2-2

Barış BUDANOĞLU- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk, Enes Kanpara
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Tomane, Burak, Alaaddin (Dk. 64 Ali), Yasin, Soner, Berk (Dk. 69 Mehmet), Hasan, Fofana, Melih Okutan (Dk. 46 Cihan), Osman
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Arda, Mert, Chibuike, Aksel, Barış (Dk. 80 Sallalich), Grechyshkin, Lualua (Dk. 81 İlker), Ömürcan (Dk. 90 Metehan), Kerem Can, Lima
GOLLER: Dk. 40 Fofana, Dk. 90+4 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Barış, Dk. 62 Arda (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 65 Mert, Dk. 86 Ömürcan (Gençlerbirliği)TFF 1'inci Lig´in 6´ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
5´inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Melih Okutan getirdiği topta ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Tomane´nin şutunu kaleci Übeyd çıkardı.
11´inci dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında topu önünde bulan Barış Alıcı´nın şutu kaleci Aykut´ta kaldı.
20´nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana´nın derinlemesine gönderdiği topta defansın arkasına sarkan Melih Okutan´ın şutu kaleci Übeyd´de kaldı.
28´inci dakikadaki Yılport Samsunspor atağında Alaaddin´in sağ kanattan ortasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Tomane´nin dönerek şutu, uzak direğin dibinden auta çıktı.
33´üncü dakikada Gençlerbirliği adına gelişen atakta Lima, ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Lualua´yı topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Lualua´nın kaleye giden şutunu Samsunspor savunmasında Berk çizgi üzerinden çıkardı.
40´ıncı dakikada Yılport Samsunspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin´in ortasına penaltı noktası üzerinde şutunu çıkaran Fofana, kaleci Übeyd´in solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
42´nci dakikadaki Gençlerbirliği atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima´nın karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Aykut çıkardı.
44´üncü dakikadaki Gençlerbirliği atağı golle sonuçlandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Lima´nın arka direğe kafayla indirdiği topa dokunan Barış, takımına beraberliği getirdi: 1-1
51´inci dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Fofana´nın rakibinden sıyrılarak çektiği şutta top kaleci Übeyd´de kaldı.
59´uncu dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışında kaleci Aykut, Barış´ın önünde topu uzaklaştırdı. Ancak pozisyonun devamında boş kaleye doğru çevrilen topu Yılport Samsunspor savunmasında Soner uzaklaştırdı.
62´nci dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Sol kanattan Aksel´in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Arda takımını öne geçirdi: 1-2
73´üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza saha ön çizgisi üzerinde Mehmet, topu kafayla Hasan´a indirdi. Hasan´ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
78´inci dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Yılport Samsunspor savunması ikiye bir yakalandı. Soldan topla birlikte giden Barış, topu arkadaşı Chibuike´ye bıraktı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Aykut çıkardı.
90+4´üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında Hasan´ın arkaya aşırttığı topa yükselen Tomane skoru eşitledi: 2-2
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-09-19 18:51:38
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