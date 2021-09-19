Samsun´da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçta bulunan Irak uyruklu Ameer H.A.A.H. (24), Abdulraheem H.A.A.D. (27) ile Ali R. (20) yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 55 KT 131 plakalı otomobil ile Bafra istikametine giden Irak uyruklu Ameer H.A.A.H. idaresindeki 55 MA 2180 plakalı hafif ticari araç, viyadük girişinde çarpıştı. Kazada takla atıp ters dönen hafif ticari araçtaki sürücü ve aynı uyruklu Abdulraheem H.A.A.D. ile Ali R., yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Tekkeköy Mustafa İNAN
2021-09-19 23:05:14
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