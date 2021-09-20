AGTE testi çocukları gelişimsel açıdan değerlendiriyor

Uzman PsikologPsikoterapist Sena Özkan, "Ankara gelişim envanteri(AGTE)" testi ile bebek ve çocukların gelişimsel açıdan gecikme ya da düzensizlik gösterip göstermediğinin incelenebildiğini söyledi.

06 yaş aralığındaki her çocuğa 'gelişimsel tarama testi' yapılması önerisinde bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri’nde görevli Uzman PsikologPsikoterapist Sena Özkan, bu testlerden birinin de AGTE olduğunu ifade ederek, "AGTE testi, 06 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla uygulanan gelişim envanteri testidir. 03 aydan başlayarak, 4872 ay dilimine kadar aylık periyotlarla çocukların dilbilişsel gelişimleri, zihinsel becerileri, küçük ve büyük kas gelişimleri, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri incelenmektedir. Bu test ile bebek ve çocukların gelişimsel açıdan gecikme ya da düzensizlik gösterip göstermediği incelenebilir. Bir çocuğun genel gelişimi ile normal mi, gecikmeli mi olduğu sorularına cevaplar bulunan bu testte çocuğun hangi gelişim alanında, nerede olduğu, ne tip becerilere sahip olduğu hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiği gibi bir bilgiye test sonucu ile ulaşılabilir” dedi.



Anne ve babaya da test

Psikoterapist Sena Özkan şu bilgileri verdi:

“AGTE testinin uygulanması çocuğa sorular sorulur ve puanlama yapılır. AGTE testinde anne ve babaya da sorular yöneltilebilir. AGTE raporlama ve yapılan testten elde edilen sonuçta genel gelişim ve becerilerin takvim yaşına göre bulunması sağlanır. Puanlamaya göre çocuk yüzde yirmi ila yüzde otuz arasında ise risk altındadır, bu durumda çocuğa gelişimsel gerilik tanımı verilir. Çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlayarak aileleri gerekli şekilde yönlendirilir. Erken yaşta da bu durumun takibi çocuğun geleceğine yön vereceğini unutmamak gerekir."

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