Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, geçen yıldan bu yana 3 bin 700 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle halkı korona virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korumaya çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık tüm alanlar sterilize edilirken, pandemi hastaneleri başta olmak üzere Samsun genelinde faaliyet gösteren toplam 500 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıkları da toplanarak bertaraf ediliyor.



Bu yıl 9 ayda 222 bin 927 ton atık bertaraf edildi

Korona virüs testleri ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin bulunduğu poşetlenmiş atıkları özel araçlarla toplayan ekipler, bünyesindeki katı atık düzenli depolama sahası içinde yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi' ne getiriyor. Tesiste bu yılın ilk 9 ayında 222 bin 927 ton atık, Türkiye’de korona virüs vakasının ilk görüldüğü geçen yıl 11 Mart ayından bu yana da 3 bin 700 ton tıbbi atık bertaraf edildi. Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Korona virüs sürecinden bugüne kadar 3 tıbbi atık aracı günde 4 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor.



Önce sterilize sonra bertaraf

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi sorumlusu Yağmur Şafak Erarslan, tıbbi atıkların çok riskli bir grupta yer aldığı için pandemi ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini, insanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü, farkındalığın arttığını söyledi. Toplama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Erarslan, tıbbi atıkların bertaraf sürecini şu şekilde anlattı:

"Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarının depolarından radyasyon ve metal dedektörü ile kontrolü yapıldıktan sonra lisanslı araçlarla tesise getiriliyor. Ardından özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında 30 dakika boyunca 136 derecelik sıcak basınca tabi tutularak mikroplarından arındırılıyor. Otoklavdan çıkarılan tıbbi atıklar kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor. Ardından da Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Alanında bertaraf edilerek, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste her işlem 1 saat sürerken, bu sürede 1 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise tıbbi atık yönetimi çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca kararlılıkla devam ettirildiğini söyledi. Başkan Demir, Samsun'daki sağlık kuruluşlarından günlük toplanan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tesislerde sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edildiğini ifade etti.

