Gaziantepli öğrenciler 'Kuş Cenneti’ne hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli öğrenciler 'Kuş Cenneti’ne hayran kaldı

İHA

Gaziantepli öğrenciler 'Kuş Cenneti’ne hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda kamp yapan Gaziantepli lise ve üniversite öğrencileri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezdi.
Sportif ve kültürel faaliyet etkinlikleri kapsamında Samsun'a gelen Gaziantepli 60 öğrenci, burada 4 günlük bir kamp yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda 4 gün kalan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek bilgi aldı. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kampın son gününde ise öğrenciler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, deltaya hayran kaldı.
Gaziantep Proje Koordinatörü ve Kamp Lideri Murat Yılmaz öğrencilerin yaptıkları kamptan ve Samsun gezisinden büyük keyif aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Samsun, birbirinden güzel sahilleri ve tarihi ile Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. Böyle bir kamp yapılması bizleri oldukça memnun etti. Farklı kültürleri tanımak hem öğrencilerimiz için hem de benim için tecrübe oldu. Kampın son gününde Kuş Cenneti'ni ziyaret ettik. Gerçekten büyüleyici bir alan" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kantinlerde 'fahiş fiyat' ve 'hijyen' denetimi
YEREL HABERLER Kantinlerde 'fahiş fiyat' ve 'hijyen' denetimi
3 bin 700 ton tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER 3 bin 700 ton tıbbi atık bertaraf edildi
OMÜ sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya sıralamasında
YEREL HABERLER OMÜ sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya ...
AGTE testi çocukları gelişimsel açıdan değerlendiriyor
YEREL HABERLER AGTE testi çocukları gelişimsel açıdan ...
Topaloğlu: “Selin izlerini kısa sürede sileceğiz” “Vatandaşlarımızdan ricamız, su kanallarını temiz tutması”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Selin izlerini kısa sürede ...
Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli yaralandı
Samsun´da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun´da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil” "Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım"
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Şu anda ...
Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçının ardından
Metin Diyadin: “2 puan kaybettik”
YEREL HABERLER Metin Diyadin: “2 puan kaybettik”
Mehmet Altıparmak: “Gençlerbirliği maçını içeride kazanmamız gerekiyordu”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Gençlerbirliği maçını içeride ...
Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği: 2-2
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği: 2-2
Başkan Demirtaş: “Refakatçi Evi projesi ile kentin önemli bir eksiğini kapatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Refakatçi Evi projesi ile kentin ...
6. Samsun Tarım Fuarı'nda Havza standını binlerce kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER 6. Samsun Tarım Fuarı'nda Havza standını binlerce ...
Ayak tenisinde Atakum Amazonspor birinci oldu
YEREL HABERLER Ayak tenisinde Atakum Amazonspor birinci oldu
Alacam'da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alacam'da Gaziler Günü kutlandı
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
YEREL HABERLER Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
Minikler bilimde yeteneklerini Atakum’da sergiledi Atakumlular bilim ve sanatta buluştu
YEREL HABERLER Minikler bilimde yeteneklerini Atakum’da ...
Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Gaziler Günü törenle kutlandı
Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 2
15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp ettiler
YEREL HABERLER Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.