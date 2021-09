Murzioğlu, Samsun’un ihracattaki gururlarını kutladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Samsun, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 10 firmayla listeye adını yazdırmayı başardı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatta Türkiye’nin ilk 1000 firması arasına giren Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Samsun 10 firmayla girdi. Açıklanan raporda 115.848.375,22 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. listeye 139’uncu sıradan adını yazdırdı. Sampa Otomotiv, sektörel sıralamada ise, 32’inci basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 33’üncü basamakta bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri A.Ş. 69.663.063,63 dolarlık ihracatıyla 255’inci sıradan listeye girerken, sektörel sıralamada 29’uncu olan Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. ise, 51.345.782,34 dolarlık ihracatıyla 350’inci sıradan listeye girdi. Sürsan Su Ürünleri San. Tic. A.Ş., sektörel sıralamada 6’ıncı basamakta yer aldığı listeye, 50.849.849,56 dolarlık ihracatıyla genel sıralamada da 354’üncü oldu.



"Samsun Yurt Savunma Sanayi en hızlı yükselen 3 firma arasında"

Samsun’un gurur markalarından biri olan Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. ise sektörel sıralamada 10’uncu olurken, yaptığı 49.786.364,12 dolarlık ihracatıyla 368’inci sıradan TİM listesine adını yazdırdı. Samsun Yurt Savunma Sanayi ayrıca, 2019 verilerine göre 600 sıra birden yükselerek, 2020 yılında en hızlı yükselen ilk üç firma arasına girdi. Sektörel sıralamada 30’uncu olan Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise, 46.917.230,38 dolarlık ihracatıyla 404’üncü sıradan listeye girdi. 30.277.757,52 dolarlık ihracatıyla 682’inci sıradan listeye giren Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. de sektörel sıralamada 55’inci basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 16’ıncı olan AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. ise, 29.315.662,32 dolarlık ihracatıyla 704’üncü sıradan listeye girerek kentimizin göğsünü kabarttı. 23.945.371,74 dolarlık ihracatıyla sektörel sıralamada 14’üncü olan Özyılmaz Fındık Tic. Ve San. Ltd. Şti. ise, genel sıralamada 889’uncu oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka Samsunlu firma da, yaptığı 22.869.043,96 dolarlık ihracatıyla genel sıralamada 942, sektörel sıralamada ise 82’inci sıradan listeye girmeyi başardı.



"Hedefimize ulaşacağız”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, TİM’in açıkladığı, ‘2020 İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde yer alan firmaları başarılarından ötürü kutladı. Listede, Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Murzioğlu, “Listeye giren tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. 2017 yılında altı firmayla girdiğimiz listeye 2018’de sekiz, 2019 yılında ise 10 firmayla girmiştik. 2020 yılı verilerine göre yine 10 değerli firmamızla TİM listesine girdik. Yaptıkları ihracatlarıyla ilk bin sırada Türkiye’nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan 10 firmamızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kentimizin üreten, katma değer oluşturan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. İhracatta bulunduğumuz konum yeterli mi, değil. Samsun daha iyi yerlerde olmalı. Bu potansiyel de bizde var. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Herkesin bildiği gibi dünya COVİD19 dolayısıyla mücadele ediyor. Artık herşey bir değişim ve dönüşüm içinde. Bizim yıllardır dile getirdiğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen inşallah bunu, bu yıl başaracağız ve kentimizi 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan isimler arasına yazdıracağız. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.