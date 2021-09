Samsunlu öğrenciler yaşadıkları şehirden sınav olacaklar ‘Şehrimiz Samsun’ dersini seçen öğrencilere kitapları verildi Öğrenciler yaşadıkları şehri ders olarak görüyor

– Samsun’da ortaokul öğrencilerinin seçmeli ders olarak seçtikleri, ‘Şehrimiz Samsun’ dersinin kitapları öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler, yaşadıkları şehri önce öğrenecek sonra da sınava girecekler.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Şehrimiz Samsun Dersi Öğretim Programı”, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri’ne uygun olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonu tarafından kaleme alındı. Şehrimiz Samsun dersi öğrencilere şehirle ilgili teorik bilgilerin yanında yaşamsal temel beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Dersin bir diğer amacı da öğrencilerin bu bilgi ve değerleri bir yaşam biçimi ve kültür hâline getirmelerini sağlamak olarak dikkat çekiyor. Bu doğrultuda öğrencinin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri, imkân ve zenginlikleri gibi özelliklerinin yanı sıra mekân ve zaman ilişkisi bağlamında da keşfetmesi ve tanıması; yaşadığı şehrin soyut ve somut kültürel değerlerini tanıması, tarih içerisinde şehrin değişim, dönüşüm ve sürekliliğini algılayıp kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasını fark etmesi, birlikte yaşama kültürü edinerek kültürel etkinliklere katılması ve sonunda geçmişle gelecek arasında bağ kurması amaçlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan Şehrimiz Samsun kitabı bugün itibari ile ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.



“Çocuklarımızın yaşadıkları şehri her yönüyle öğrenmesi önemli”

Seçmeli dersin öğrenciler açısından oldukça verimli olduğunu dile getiren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Şehrimiz Samsun çalışması Samsun’dan başlayan bir proje. Öğrencilerimize yaşadıkları şehri her yönüyle öğretmek, bunu biraz daha içselleştirmek, tarihiyle, coğrafyasıyla, yaşantısıyla, tarımı, sanayisi ve tüm imkanlarıyla ilimizi çocuklarımıza tanıtmak amacıyla yazılan bir kitap. Kitabı ilimizin kitap yazım komisyonu tarafından yazıldı. Şehrimiz Samsun aynı zamanda seçmeli bir ders. Öğrencilerimiz bu dersi seçip, kitap üzerinden devam etmek suretiyle ilimizi tanıyorlar. Kitap Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla basıldı. Yazanlar da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kitap yazım komisyonu. Hatta arkadaşlar bu zamana kadar 50'nin üzerinde kitaba imza attılar. Bu dersi önemsiyoruz. Çocuklarımızın yaşadıkları şehri her yönüyle öğrenmesi önemli. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



"Bu sene 3 bin 500 öğrenci seçti, seneye 15 bin öğrenci seçer”

Şehrimiz Samsun dersini bu sene 3 bin 500 öğrencinin seçtiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz Samsun diye seçmeli ders kitabımızı 8. sınıf öğrencilerimize verdik. Basımda belediyemiz katkı sağladı. Bunun seçmeli ders olarak okutulması fikri Samsun’dan çıkmıştır. Kitap yazma komisyonundaki arkadaşlarımız ile milli eğitimdeki hocalarımızın buluşturduğu bir proje bakanlık tarafından çok beğenildi ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıldı. Kitapta Samsun’un her bölümünün tanıtıldığı yerler var. Çocuklarımız, şehirde okurken Samsun’u da tanımalarına yönelik çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 7’den 70’e herkesi ilgilendiren çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Eğitim alanında ise olabildiğince imkanlarımızı ve kabiliyetlerimizi geliştirdik. Büyükşehir belediyeleri daha çok altyapı ve belirli hizmetler ile anılıyorlar. Asıl önemli olan eğitim alanına gereken önemi vermektir. Bu konuda da çok duyarlıyız. Şu anda 3 bin 500 öğrenci Şehrimiz Samsun dersini seçmişler ve öğrenim görüyorlar. Seneye bu dersi seçen öğrenci sayısının 15 bini bulacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Vali Dağlı, Başkan Demir ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit öğrencilere başarılar diledikten sonra yeni ders kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi.

