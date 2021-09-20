Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü "eTwinning" hareketiyle göz dolduruyor Samsun'da 41 okul "eTwinning Okulu” unvanı almaya hak kazandı

Samsun'da 118 öğretmen toplamda 306 Avrupa ve ulusal kalite etiketi alırken 41 okul ise son derece prestijli bir ödül olan “ eTwinning Okulu” unvanı almaya hak kazandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı , İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Ulusal Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi Turan Göre, Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya BAL, “eTwinning Okulu” olmaya hak kazanan okulların yöneticileri ve Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlerin katılımıyla Canik Kültür Merkezi’nde eTwinning ödül töreni düzenlendi. Büyük bir katılımın gerçekleştiği programda, eğitimin milletleri birleştiren gelişime ve ilerlemeye açık misyonu üzerinde durularak 21. yüzyıl ihtiyaçlarını belirleyen ortak yönelişler değerlendirildi. Samsun’da 86 okul ulusal kalite levhası, 118 öğretmen toplamda 306 Avrupa ve ulusal kalite etiketi alırken 41 okul ise son derece prestijli bir ödül olan “eTwinning Okulu” unvanı almaya hak kazandı. Ortaya konulan performans ve alınan sonuçlarla göz dolduran Samsun eğitim camiası Avrupa Birliği projelerinde ortaklarla kurulan iş birliği, proje sayısı ve çeşitliliği bakımından büyük bir mesafe katedildiğini göstermiş oldu.

Törende konuşan Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya BAL etwinning projelerinin amaç kapsam ve hedefleri üzerinde durarak alınan sonuçlar hakkında istatistiki bilgiler verdi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eTwinning programlarında yürütülen projelerimizin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanınır hale geldiğini söyleyerek bu durumun gurur verici bir tablo oluşturduğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından ödüllerin takdimiyle program sona erdi.

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