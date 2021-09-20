Başkan Kılıç: “Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Tarla Günü programı kapsamında çeltik hasat etkinliğine katlan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ülkenin en önemli ovalarından biri olan Bafra’da tarım ve hayvancılık adına hayata geçirilen her türlü projenin öncüsü ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türbe Mahallesi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Hamit Kılıç, ilçede yaklaşık 50 yıldır çeltik üretimin yapıldığını hatırlatarak, “43 mahallemizde 2 bin 247 çiftçimiz, 112 bin 105 dekar alanda çeltik yetiştiriciliği yapmakta, Türkiye’de üretilen çeltiğin yaklaşık yüzde 10’luk kısmı Bafra ilçemizde üretilmekte ve yılda ortalama 100 bin ton çeltik elde etmekte. Öte yandan İlçemizde yaklaşık 500 bin ton yazlık ve kışlık sebze üretiliyor. Ülkemizin en fazla manda sayısına sahip yerleşim yeriyiz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere birçok avantaja sahibiz. Bir avantajımız da çalışkan ve üretken çiftçilerimiz” dedi.



“Ülkemizi ve dış pazarları besleyebilecek verimli topraklara sahibiz”

Tarım ve hayvancılık adına yapılacak çalışmalardan da bahseden Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Karadeniz Bölgesi'ndeki en fazla destekleme ödemesi yapılan Bafra’mızda, insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan; sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan; veriye ve bilime dayalı; yüksek katma değer üreten bir tarımsal üretim yaklaşımını benimsiyoruz. Dünya nüfusundaki artış trendi dikkate alındığında, yeterli miktarda gıda üretebilen olan ülkeler geleceğe güvenli bakabileceklerdir. Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan ve Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tarımsal alan varlığını oluşturan Bafra Ovası, ülkemizi ve dış pazarları besleyebilecek verimli topraklara sahiptir. Ürünlerin pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, ihracat miktarının artırılması ve böylelikle üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmeleri için geliştirilmesi noktasında atılan her projenin içerinde olmaya devam edeceğiz.”

Programın ardından Başkan Kılıç ve diğer protokol üyeleri geçen günlerde aşırı yağmur sonrası tarım arazileri zarar gören Darboğaz, İkizpinar, Dikencik ve Alaçam Mahallelerini de ziyaret ederek çiftçilerle istişareler gerçekleştirdiler.

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