Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

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Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 10'u kadın, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki 55 AAT 312 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan Saffet Ç., Fatma A., Hava G., Mahircan Ç., Gülpembe G., Zahide G., Temel G., Hanife G., Cansu G., Merve G., Menekşe T., Gamze Y. ile sürücü Uğur G. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağına yuvarlanan minibüs ise vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-09-20 23:13:23



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