Samsun'da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

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Samsun'da kamyonetin kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uzunlar idaresinde bulunan 55 ACH 94 kamyonet önünde seyir eden Mesut Değirmenci yönetimindeki 55 AGE 809 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Mehmet Uzunlar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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