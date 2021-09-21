Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Şahiner, iyi beslenmeyen çocukların öğrenme için hazır olmadığını belirterek, beslenme çantasında olması gerekenleri sıraladı.

Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Şahiner, “İyi beslenmiş bir çocuk öğrenmek için hazır demektir” diyerek, çocukların beslenme çantasında olması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Beslenme konusunun çocuklarda çok önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Aslıhan Şahiner, "Besinler vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Beynin çalışması için gerekli olan glikoz, karbonhidrat kaynakları ile vücuda alınır. Çocukların okul başarısı için günlük ihtiyaçları olan besinleri dengeli bir şekilde tüketmesi önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme öğrencilerde öğrenme üzerine dikkat dağınıklığı, algılamada ve öğrenmede güçlük, yorgunluk gibi olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları gözlenmiştir. Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranı daha azdır” dedi.



Beslenme çantasında olması gerekenler

Kahvaltı ve beslenme çantasında olması gerekenlere de değinen Şahiner şunları söyledi:

“Öğrenciler için hazırlanacak basit kahvaltı örnekleri: kaşarlı veya beyaz peynirli tost, ceviz ve süt. Tam buğday ekmeği üzerine sürülmüş fıstık ezmesi ve süt. Haşlanmış yumurta, domates, salatalık, yeşillikler, pekmez ve taze sıkılmış meyve suyu. Tam buğday ekmeği, peynir parçaları ile maydanoz, biber yeşillikler ve taze sıkılmış meyve suyu. Tam buğday unundan yapılan krepler arasında peynir, Meyve, muz, kuru üzüm, çilek, bal ve süt eklenmiş şekilde yulaf ezmeli kahvaltı kasesi şeklinde olabilir. Beslenme çantasında çocuğun kolaylıkla tüketebileceği besinler olmalıdır. Örneğin: sandviçler, çiğ sebze dilimleri (havuç, salatalık, domates, yeşilbiber), krakerler, peynir dilimleri, örgü peynir, bütün bir meyve, süt ürünleri, protein sütler, probiyotikten zengin yoğurtlar, yulaflı kurabiyeler veya evde hazırlanmış kekler olabilir. Okul çağı çocukları için örnek menü ise kahvaltı için: 1 su bardağı süt veya evde hazırlanmış taze sıkılmış meyve suyu, 1 dilim peynir, 1 yumurta, 4 5 adet zeytin, 23 tatlı kaşığı reçel, bal veya pekmez, 2 dilim ekmek, Sebze söğüş (mevsimine göre domatessalatalık) olabilir. Ara öğün olarak: meyve ve ev yapımı muffin kek olabilir. Öğle için 12 köfte büyüklüğünde et, tavuk veya balık (3060gr), 34 yemek kaşığı sebze yemeği, 34 yemek kaşığı pilav veya makarna, yarım kase yoğurt veya ayran, 12 dilim ekmek uygundur. İkindi için: taze sıkılmış meyve suyu veya bütün meyve, 1 dilim kek veya yulaflı kurabiye uygundur. Akşam için ise: 1 kase çorba, 4 yemek kaşığı etli sebze yemeği, 2 yemek kaşığı yoğurt veya 1 bardak ayran, 12 dilim ekmek, 23 yemek kaşığı salata olabilir. Yatmadan 12 saat önce: 1 kupa süt beslenme için uygundur.”

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