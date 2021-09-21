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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan oldu

İHA

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yeni Başkekimi Prof. Dr. Fatih Özkan oldu.
OMÜ Başhekimlik makamında yapılan devir teslim töreninde Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan, görevini Prof. Dr. Fatih Özkan’a teslim etti. Törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Davut Güven ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, hastane müdürleri, Hemşirelik Hizmetleri müdürleri ve müdür yardımcıları yer aldı.

“Hastanemizde aynı hassasiyet ve özenle hizmetler sürdürülecek”
Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Hastanenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan’a teşekkür ederken, başhekimlik görevini üstlenen Prof. Dr. Fatih Özkan’a da yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Sancak, bu hassas süreçte üniversite hastanesinin yerine getirdiği sağlık hizmetlerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ve özenle sürdürüleceğini vurguladı. Ardından söz alan eski Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan, görev yaptığı süre zarfında pandeminin çetin koşullarını yaşadıklarını belirterek Özkan’a başarılar diledi.

"Halka, hakka, doğruya ve adalete hizmet edeceğiz”
Yeni Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan ise teslim aldıkları görevi layıkıyla ifa etmeye çalışacaklarını kaydederek, şunları söyledi:
“Umarım bu bayrağı, bizden daha ileriye taşıyacak kişilere verme şansı yakalarız. Bizler Hakk’a, halka, doğruya ve adalete hizmet etme çabasında olacağız. Bundan sonraki süreci üniversitemiz, hastanemiz ve ilimiz için en verimli biçimde değerlendirmeye çalışacağız. Gecemizi ve gündüzümüzü, hastalar ve personelimiz için şartları daha iyiye taşıyabilmek adına değerlendirmek istiyoruz. Mevkiler gelip geçicidir, bizler aslen öğretim üyesiyiz. Türker Hocamdan da bundan sonra destek istediğimizde muhakkak alaka gösterecektir. Verdikleri hizmetler ve emeklerden ötürü Türker Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”
Tören sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak tarafından eski Başhekim Yardan ile yeni Başhekim Özkan’a çiçek takdim edildi.

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