Vali Dağlı: "Vatandaşlarımız eğitimler alarak AFAD gönüllüsü olabilir"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Afet Farkındalık Eğitimleri ile tüm toplumumuzu bilinçlendirmek durumundayız. Ayrıca vatandaşlarımız eğitimleri alarak AFAD Gönüllüsü olabilirler. Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Samsun İl Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, afet ve acil durumlara ilişkin il afet müdahale planında yer alan 26 çalışma grubuna ait görev ve sorumluluklar tek tek değerlendirilerek Batı Karadeniz’de Ağustos ayı içerisinde meydana gelen sel afetinde 3 hafta süreyle Sinop ili Ayancık İlçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Vali Dağlı ile Türkiye'de son dönemde görülen afetlerde görevli kurum yöneticileri tecrübe paylaşımında bulundu.

Vali Dağlı meydana gelen afetlerde öncelikle can kaybının yaşanmaması için ilk saatlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak bu süreçte gerek kamu görevlilerin gerekse vatandaşların stresten uzak bir şekilde doğru davranış sergilemesinin üzerinde durulması gereken hassas bir konu olduğuna dikkat çekti. Dağlı, "Afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda Afet Farkındalık Eğitimleri ile tüm toplumumuzu bilinçlendirmek durumundayız. Ayrıca vatandaşlarımız eğitimleri alarak AFAD Gönüllüsü olabilirler. Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

İl Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinde devletmillet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların elbirliği ile sarılması için bölgede fedakârca çalışmalar yürüten kurumların değerli çalışanlarına gönderilen Teşekkür Belgeleri, Vali Dağlı tarafından kurum yöneticilerine verildi.

