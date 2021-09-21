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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

İHA

Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Bafra, Çarşamba, İlkadım, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Atakum ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan aramada, 3 bin 750 kök, Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde 1 şahsın tarlasında 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Çarşamba ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 12 kök kenevir bitkisi ve 315 gram skunk uyuşturucu madde, yine aynı mahallede şüpheli bulunan ayrı 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 18 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi ve 110 gram skunk uyuşturucu madde, Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi'nde 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 101 gram kubar esrar maddesi ve 13 kök kenevir bitkisi, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 1 şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde 2 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ve 3 gram kubar esrar, Çarşamba ilçesi Boyacılı Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 456 gram kubar esrar maddesi ve 15 kök kenevir bitkisi, 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 14 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği, Salıpazarı ilçesi Kızılot Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 12 kök keneviri bitkisi ve 412 gram kubar esrar maddesi, Atakum İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 0,4 gram metamfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ve 200 gram kubar esrar maddesi, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 6 gram kubar esrar maddesi, Bafra ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde şüpheli şahsın evinde ve arazisinde yapılan arama neticesinde 5 kök kenevir bitkisi, 5 kilo kubar esrar maddesi ve 1 adet tabanca, Alaçam ilçesi Göçkün Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde bin 230 gram kubar esrar maddesi, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsa ait arazide yapılan arama neticesinde 8 kök kenevir bitkisi, İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 636 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, Vezirköprü ilçesi Hayranlı Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 273 kök kenevir bitkisi, Ondokuzmayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 7 adet kök kenevir bitkisi, 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 35 gram kubar esrar maddesi ve 7 kök kenevir bitkisi, 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesinde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 333 gram kubar esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesinde şüpheli 1 şahsın kaba üst aramasında yapılan arama neticesinde 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Toplam 21 olayda 21 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, 7 kilo 841 gram kubar esrar maddesi, 4.165 kök kenevir bitkisi, 642 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 425 gram skunk uyuşturucu madde, 0,4 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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