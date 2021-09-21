Samsun Büyükşehir TEKNOFEST'te

Samsun Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini aldı. Büyükşehir'in hayata geçirdiği projeler festivalde tanıtılıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilen festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de TEKNOFEST Festivali’nde yerini aldı. Akıllı şehir trafik güvenliği projesinden elektrikli otobüse, Alo 153'ten, kütüphane ve kentsel dönüşüm projelerine varıncaya kadar büyükşehir belediyesinin kentte hayata geçirdiği projeler ve yaptığı yatırımlar “Samsun Geleceğin Şehri” konsepti ile teknoloji festivalinde ziyaretçilere tanıtılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin beğeni toplayan projeler standını ziyaret eden yüzlerce kişi tarafından da tam not aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da belediyenin standını ziyaret etti, belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

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