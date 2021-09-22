Basit tedbirlerle çocukları hastalıktan korumak mümkün

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, okulların açılmasıyla birlikte hastalıkların artmaya başladığını belirterek, alınabilecek tedbirleri açıkladı.

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, okul döneminde çocukların sağlığı için bilgiler verdi. Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Çocuklara beslenme saatinden ve tuvaletten sonra ellerin sabunla yıkamasının önemi mutlaka anlatılmalıdır. Okulların açılmasıyla birlikte bazı bulaşıcı hastalıklar sinsi seyirli olduğu için öğrencilerin birbirlerine çok fazla hastalık bulaştırması normaldir. Her gün bir arada yaşayan çocuklarda hastalıkların görülme oranı çok sık” dedi.



“Okulların açılmasıyla hastalıklar başlar”

Okulların açılmasıyla çocukların farklı hastalıklarla karşılaşma tehlikesi de başladığını dile getiren Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Okulların açılmasıyla çocukların farklı hastalıklarla karşılaşma tehlikesi de başlamış olur. Bazı bulaşıcı hastalıklar çok sinsi seyirlidir, çocuğun kendisi hasta olmamasına rağmen taşıdığı hastalığını diğer öğrencilere bulaştırabilir. Okulların açıldığı dönemde havaların serinlemeye başlamasıyla, çocukların okula ve mevsime adaptasyonu da güçleşir. Çocukların okulda koşup oynamaları sırasında, terleme ve üşümeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması, sınıf içinde, tozların, mikropların çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, astım, böbrek ve kalp hastalıkları, anemi, gibi kronik hastalığı olan çocuklar bu anlamda sıkıntı yaşayabilir” diye konuştu.



“El temizliğine dikkat edilmeli”

Çocuklarda, tuvalet ve el temizliğine dikkat edilmediği taktirde parazit oluşumu olabileceğinin altını çizen Dr. Yakar, “Açıkta uygun olmayan gıdaların satışı da bağırsak solucanlarının bulaşmasına neden olur. Bağırsak solucanı olan çocuklarda burun kaşıntısı, ağızdan yastığa su akması, makatta kaşıntı, zaman zaman karın ağrısı, kilo alamama, iştahsızlık gibi belirtiler görülür. Tespit edilirse tedavisi mümkündür. Korunmada tuvaletten sonra sabunla el yıkanması, açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması önemlidir” şeklinde konuştu.

Kapalı alanların havalandırılması gerektiğini aktaran Yakar, şunları söyledi:

“Hastalık hasta olan çocukların okula gönderilmemesi, kapalı alanların havalandırılması ile önlenebilir. Grip aşısı ise 6 aylıktan itibaren doktor önerisiyle yapılabilir. Çocuklar, okula başlamadan önce genel bir muayeneden geçirilmeli. Belirli aralıklarla taramalar yapılmalı. Özellikle görme, işitme, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunları için çok faydalı olur. Çocuklara doğru duruş ve oturuş, biçimleri öğretilmeli ve çocuklar kendi ilgi alanındaki egzersizlere yönlendirilmelidir.”

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