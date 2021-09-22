OMÜ’lü öğrenciler Teknofest Turizm Teknolojileri Yarışması’nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Janus Takımı, Dijital Şikayet Cihazı adlı projeyle bu sene ilk defa düzenlenen turizm teknolojileri alanında finale kalarak Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Turizm Teknolojileri Yarışması’na katıldı.

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Janus Takımı’nın akademik danışmanı olan Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atar, “Öğrencilerimle birlikte geliştirdiğimiz Dijital Anketör Projesi turizm alanında yaşanan bazı olumsuz durumların hızlı iletilmesi konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı ortaya çıktı. Geliştirilen bu cihaz turistlerin, turistik bölgelerde yaşadıkları sorunların anlık olarak ilgili birimlere iletilebilmesi ve sorunların da hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması adına tasarladığımız bir cihazdır” dedi.

Finallere katılan Janus Takımı, yarışmada 5 gün boyunca Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni temsil edecek.

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