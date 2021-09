OMÜ logolu ürünler markalaşıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, üniversite bünyesinde üretilen OMÜ logolu ürünlerin ürün yelpazesini genişletmek ve bu ürünlerin ticarileşmesini sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturmak amacıyla ilgili birim yetkilileriyle bir araya geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, Genel Sekreterlik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Çevre Düzenleme Müdürlüğü, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi, ilgili meslek yüksekokul ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri katıldı.

OMÜ logosuyla üretilecek giyim, hediyelik eşya gibi ürünlerin; tasarım, üretim ve pazarlama sürecinden oluşan profesyonel bir altyapının kurulması için çalışmalarını başlatan OMÜ yönetimi, bu ürünlerin Üniversitenin ve şehrin belirli noktalarında satışa sunulmasını hedefliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, üniversitenin şimdiye kadar bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti:

“OMÜ logolu ürünlerin ticarileşmesi için oluşturmayı hedeflediğimiz profesyonel altyapı için Üniversitedeki her birimin fikrini almak istiyoruz. Üniversitenin kendi içindeki dinamiklerini her alanda kullanmak istiyoruz. Alt yapıyı kuruduktan sonra da geliştirdiğimiz birinci sınıf ürün yelpazesini, OMÜ’nün ve şehrin belirli noktalarına kurulacak reyonlarda satışa sunmak istiyoruz.”



“Sistemi sürdürülebilir ve birbirini besleyecek şekilde kurmamız lazım”

Kurulacak altyapı ve pazarlama sisteminin sürdürülebilir olması gerektiğinin de altını çizen Rektör Yardımcısı Yazıcı, “Sistemi sürdürülebilir ve birbirini besleyecek şekilde kurmamız lazım. Bu hususta kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Öncelikle OMÜ’deki birimlerin elindeki imkânlarla neler üretebileceğini görmemiz lazım. Daha sonra alt yapıyı kurarken de her ürün kategorisinin fizibilitesini çıkararak ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda kalifiye personel, para ve ekipman desteği sağlayacağız. Biz bu işi başararak OMÜ markasını, kalitesiyle insanların hafızasında daha üst noktalara taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Her üründe aynı kalite standardı sağlanmalı”

OMÜ’nün bilimsel bir kurum olduğuna da dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Ürünlerin aynı kalite standartları ve belirlenen temin süresinde üretilmesi de çok önemli. Her birim, ürettiği her üründe aynı kalite standardını sağlamak zorunda” dedi.

Satışa sunulan ürünlerle ilgili bir internet sitesinin kurulacağını da sözlerine ekleyen Rektör Yardımcısı Yazıcı, bu sayede ürünlerin iyileştirilmesi ve daha cazip hale getirilebilmesi için geri bildirim sağlanabileceğine dikkat çekti.

İlgili birim yetkililerinin konuyla ilgili fikir, görüş ve tecrübelerini paylaşmasının ardından yapılan genel bir değerlendirmeyle toplantı sona erdi.

