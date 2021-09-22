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Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Hedefimiz güzellikleri arttırmak, sorunlara çözüm üretmek” Kamu Denetçiliği Kurumu pandemi sonrası ilk programına Samsun’dan başladı

İHA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Hedefimiz güzellikleri arttırmak, sorunlara çözüm üretmek” Kamu Denetçiliği Kurumu pandemi sonrası ilk programına Samsun’dan başladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, pandemi sonrası ilk programı gerçekleştirdikleri Samsun’da, “Hedefimiz var olan kamu hizmetlerinin işleyişindeki güzellikleri arttırmak, halkın bu konuda talep veya sorunları varsa bunları dinleyip, çözüm üretmek” dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), pandemi sonrası ilk programını Samsun’da gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Şeref Malkoç, Samsun programı ve amaçları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Salgın döneminin ardından ilk programımızı Samsun’dan başlatıyoruz”
Salgın sonrası ilk program olarak Samsun’u seçtiklerinin altını çizen Şeref Malkoç, “Salgın döneminin ardından ilk programımızı Samsun’dan başlatıyoruz. Çünkü Samsun önemli bir şehrimiz. Kurtuluş Mücadelesi'nin adımlarının atıldığı bir şehir. 2 gün boyunca Samsun’dayız. Bugün bir takım program ve ziyaretler gerçekleştireceğiz. Perşembe günü basın mensupları ile bir araya geleceğiz. Şehrin sorunları, şehirdeki kolaylıklar, zorluklar, kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi için neler yapılabilir, Türkiye’de hak arama yollarının genişletilmesi veya var olan hak arama yollarının daha iyi kullanılabilmesi için neler yapılabilir, hukukun üstünlüğü ve idarenin işleyişi konusunda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunacağız. Öğleden sonra ise Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımı ile muhtarlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin iştirak edeceği toplantı yapacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz kamu hizmetlerinin işleyişindeki güzelliklerini arttırmak, sorunlara çözüm üretmek”
Hedeflerinin kamu hizmetlerindeki güzellikleri arttırıp, sorunlara çözüm üretmek olduğunu hatırlatan Malkoç, “Burada hedefimiz şu: Var olan kamu hizmetlerinin işleyişindeki güzellikleri arttırmak, halkın bu konuda talep veya sorunları varsa bunları dinleyip, çözüm üretmek. Bu Samsun şehrinde olduğu gibi aynı programları Mardin, Diyarbakır, İzmir, Adana ve Edirne’de de yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, sağlıktan eğitime, ulaşıma veya diğer alandaki kamu hizmetlerinin memnuniyet haritası, eksik veya noksanlık noktasında neler var, bunları nasıl giderebiliriz? Bu çalışmalarla birlikte aynı zamanda idarecilerimize bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Bunları raporlaştırıyoruz. Yeni döneme Samsun’dan başlamak bizim için önemli olacak. Samsun’dan aldığımız hızla Türkiye’nin diğer illerini de dolaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İlk program için Samsun’u seçen ombudsmanlara ve Şeref Malkoç’a teşekkürlerini sunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:
“Samsun’da çok güzel bir program olacağını biliyoruz. Çünkü programlar 2 gün boyunca dolu dolu geçecek. Verimli geçecek inşallah. Ben pandemi sonrası ilk programlara 19 Mayıs şehri Samsun ilimizden başladığı için çok değerli başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.”
Ziyarette her iki kurum idarecileri birbirlerine çeşitli hediyeler taktim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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