Samsun’da otomobil takla attı

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Samsun’da kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan A.K. idaresindeki 61 ADK 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yağış dolayısıyla kayganlaşan zeminde durmakta zorlanan otomobil, aynı istikamette trafik ışıklarında bekleyen 07 NZS 34 ve 34 SY 5965 plakalı otomobillere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

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