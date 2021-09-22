Atakum’da iletişimde engel yok

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nı kutladı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Atakum Belediyesi’nin işitme engelli yurttaşların hayatını kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. İletişim köprüsü olduklarını belirten Başkan Deveci, eğitim çalışmalarından sosyal hayata dair yapılan çalışmaları anlattı.



“İletişim köprüsü kuruyoruz’’

İşitme engelli yurttaşların çevreleriyle iletişim bağını güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Deveci, “Birleşmiş Milletler tarafından işitme kaybıyla dünyaya gelen veya sonradan işitme kaybı yaşayan bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu konuda düzenlemeler yapmak için ilan edilen İşitme Engelliler Haftası’nı kutluyoruz. Belediye olarak işitme engelli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunları biliyoruz ve sonuna kadar onların yanındayız. İşitme engellilerimizin yaşam kalitelerini etkilenmemesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Hiç kuşkusuz bu konudaki işaret dilinin önemine vurgu yapmadan olmaz. Atakum Belediyesi olarak işaret dili kullanılarak yapılan tercümanlık hizmetleri ile işitme engelli olan bireyler için bir iletişim köprüsü kuruyoruz. Tercümanlık hizmetlerimiz anadili Türk İşaret Dili olan ve uluslararası makamlarca akredite edilmiş Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından sağlanmaktadır. Tercümanımız konusunda uzman ve uluslararası çeviri kuralları ile Türk İşaret Dili’nin gramer yapısına uygun hizmet vermektedir. İşitme engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetleri hakkında bilgi alabilmesi için belediye meclisimizin tüm oturumları belediyemizin Türk İşaret Dili Tercümanı Tugay Kurtgözlü tarafından çevriliyor. Tüm programlarımızda tercüman arkadaşımızın hazır bulunmasına dikkat ediyoruz” dedi.



13 bin çağrı alındı

Başkan Deveci karantina döneminde çalışmaların akılı telefonlar ve dijital ortam aracılığı ile yürütüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Pandemi ile beraber işitme engelli olan Atakumluları koronadan korumak ve hastalığın bulaşma riskini ortadan kaldırmak için görüntülü çağrı hizmeti vermeye başladık. Bu dönemde toplam 13 bin farklı çağrı alındı. Bu çağrılar doğrultusunda bir işitme engelli bireyin ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda hizmet sağlandı. Pandemi sürecinde belediyemizin Whatsapp destek hattı aynı zamanda işitme engelli bireyler için görüntülü çağrı merkezi olarak hizmet verdi.”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci işaret dilini yaygınlaştırmak için yürütülen eğitim çalışmaların önemine değinerek, “Belediye personelimizin işaret dili eğitimi almasını sağladık. İşitme engelli yurttaşlarımızın iletişim sorunlarını çözmek ve işaret dili bilen kişi sayısını artırmak için bu dili öğrenmek isteyen bireylere de ücretsiz eğitim veriyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle belediyemizin kendi kaynaklarıyla Türk İşaret Dili Eğitim Akademisi isimli projemizi hayata geçirdik. Akademi kapsamında açılan web sitesinde işaret diline yönelik sözlük bulunuyor. Önümüzdeki süreçte bu siteye Türk İşaret Dili eğitimleri de ekleyerek herkese hizmet veren ücretsiz bir platform oluşturacağız. Bunun yanında belediyemizin paydaşlığı ile yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde Atakum’da iki işitme engelli yurttaşımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) beden eğitimi öğretmenliğini kazandı. Bundan sonraki süreçte de eğitim hayatlarını diğer bireylerle eşit şartlarda devam ettirebilmeleri için onlara desteğimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

İşitme engeli yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştıracak yeni projelerinin olduğunun bilgisini veren Başkan Deveci, “Belediye olarak şu anda ‘Sessiz Harita Projesi ‘ ile işitme engeli yaşayanların sıklıkla karşılaştığı iletişim problemini aşmak amacıyla işaret dili bilen personel çalıştıran ticari işletmelerinin listesinin yer aldığı bir web sitesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje sayesinde işitme engelli yurttaşlarımız Türk İşaret Dili bilen personelin bulunduğu yerleri görebilecek ve kendilerine en yakın işletmeden bu konuda destek alabilecekler. Atakum Belediyesi olarak Atakumluların yaşadığı sorunları görüp çözümlerimizi ona göre üretiyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da işitme engeli yaşayanlara ses olmaya devam edeceğiz. Atakum’da iletişimde engel yok” ifadelerini kullandı.

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