Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine U.T.'yi 5,58 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. Olayın devamında şahsın ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 5,37 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 800 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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