Başkan Doğan: “Çarşamba’mızı her alanda geliştirmek için çalışıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz ve Yalı Mahallesi Muhtarı Selami Şahin, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret ederek, mahallelerine doğal gazın gelmesi konusunda taleplerini ilettiler. Başkan Doğan, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinlediklerini belirterek, “Mahallelerimize doğal gaz getirilmesi konusunda muhtarlarımızın taleplerini, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere aldık. Muhtarlarımızın taleplerini gerekli yerlere ileteceğiz” şeklinde konuştu.



“Ortak akıl, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı”

Çarşamba’yı en iyi şekilde temsil etmek ve ilçenin gelişimine katkı sunmak adına her türlü faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizi ortak akıl, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda mahalle muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle her zaman iletişim halindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizin taleplerini, önerilerini dinleyerek, faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendirme gayretindeyiz. Muhtarlarımız, belediyemizi ziyaret ederek mahallelerimize doğal gazın getirilmesi hususundaki taleplerini bizlere ilettiler. Biz de ilgili kurum ve kuruluşlara bu talepleri iletmek üzere aldık” ifadelerini kullandı.



“Talepleri ilgili kurumlarla paylaşacağız”

Başkan Doğan, “İlçemizde alt yapı çalışmalarını, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarımızın ardından inşallah üst yapı çalışmalarımıza da başlayacağız. Henüz merkez mahallelerimizde de doğal gazın ulaşmadığı bölgeler var. Onların da taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Muhtarlarımız taleplerini bizlerle paylaştılar, inşallah mahallelerimize doğal gaz kazandırma gayretindeyiz. Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

