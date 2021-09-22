OMÜ, projeleriyle TEKNOFEST’te yerini aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu yıl Atatürk Havalimanında düzenlenen Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılarak Üniversite’nin yaptığı çalışmaları ve projeleri sergilemek için stant açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi de Teknoloji ve Transfer Ofisi (OMÜTTO) ve Turizm Fakültesi ile yerini aldı.

İlk yılından bu tarafa 4 yıldır yarışmacı takımları ile teknoloji festivalinde katılan ve her yıl birçok ödül alan OMÜ, açtığı stantlarda hem projelerini tanıtıyor, hem de öğrencilerinin başarılarını sergiliyor.

İstanbul Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST’teki OMÜ stantları, 26 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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