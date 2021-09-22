Ombudsman Malkoç, Samsun Adliyesi'nde

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Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler ve “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programı için Samsun’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ziyarette bulundu. Başsavcı Kılıç, Ombudsman Şeref Malkoç’u kapıda karşıladı.

Adliyenin ziyaretçi defterini imzalayan Malkoç'u Başsavcı Kılıç makamında ağırladı. Başsavcı Kılıç ile Kamu Başdenetçisi Malkoç ziyaretin anısına birbirlerine çeşitli hediye takdim etti.

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