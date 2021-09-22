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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

600 öğrenciye kırtasiye desteği

İHA

600 öğrenciye kırtasiye desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20212022 eğitimöğretim döneminde 600 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.
Her alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve hayatı kolaylaştıracak hizmetler üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20212022 eğitim ve öğretim döneminde ailelere ve öğrencilere destek verdi.
İl genelindeki birçok okulda kırtasiye yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, öncelik sıralamasına göre ilçelere de yardımlarını götürüyor. Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere ilk etapta toplam 600 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladık. Bu desteklerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

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