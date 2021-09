Başkan Özdemir: “Lösemili çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Lösemi hastalığının farkındalığı noktasında destek olmak adına elimizden ne geliyorsa çocuklarımız ve aileleri için yaparız” dedi.

LÖSEV Samsun Şubesi yetkilileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette LÖSEV Samsun Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Aslı Akyol ve Aktif İletişim Sorumlusu Aycan Seymen, Başkan Özdemir’e LÖSEV’in çalışmaları ve Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı hakkında bilgiler verdi. Ziyarette ayrıca Havza Belediyesi ve LÖSEV arasında yapılabilecek iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Lösemi hastalığının farkındalığı noktasında sizlere destek olmak adına elimizden ne geliyorsa çocuklarımız ve aileleri için yaparız. Bizler de Havza Belediyesi olarak gereken desteği vermek için var gücümüzle bu konuda LÖSEV’in yanında yer alacağız. İsterim ki hiçbir çocuğumuz böyle bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmasın ama hepimize düşen görev onlara yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak konusunda elimizden geleni yapmak durumundayız. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.



Havza MYO'dan ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural ve öğretim üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyarette etti. Başkan Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural ve beraberindekiler Başkan Özdemir ile bir süre görüştü. Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural Havza MYO ve Havza Belediyesinin her zaman uyum içerisinde şehir için el ele çalıştığını belirterek, “İnşallah bu işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına Havza Belediyesine okulumuza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de “Açıldığı günden bu yana her zaman okulumuzun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yüksekokulumuz ilçemiz için önemli. Havza için hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için tüm kurumlarımız ile birlikte çalışacağız. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşacağız. Sayın Tural’a ve okulumuz yönetimine yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.