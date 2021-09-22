Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. yönetimindeki 52 DV 136 plakalı kamyon, Bülent Ö. idaresindeki 34 PC 254 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sinem S.’ye çarptı. Yaralanan Sinem S., 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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