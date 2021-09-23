Malkoç: “OMÜ Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri” OMÜ’nün Konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

Ziyaretler dizisi kapsamında Samsun’a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri eşliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçileri heyeti, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından rektörlük makamında ağırlandı.

Görüşmede Rektör Ünal, Kamu Başdenetçişi Malkoç ve beraberindeki heyete OMÜ’nün projeleri, devam eden çalışmaları ile gelecek tahayyülü ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun, Şeref Malkoç öncülüğünde kamusal alanda yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Rektör Ünal, nazik ziyaretleri ve teveccühlerinden ötürü Başdenetçi Malkoç ve diğer kamu denetçilerine şükranlarını sundu.



"Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri"

OMÜ’nün konumu ve üstlendiği misyon itibarıyla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise bu yönüyle üniversitenin faaliyet ve girişimlerini yakından izlediklerini kaydetti. Rektör Ünal ve ekibiyle birlikte OMÜ’nün hızlı ve doğru adımlarla daha da gelişip çıtayı yükselteceğine inandıklarını vurgulayan Başdenetçi Malkoç, ev sahipliği ve konukseverlik için Rektör Ünal ve üniversite camiasına teşekkür edip başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Başdenetçi Şeref Malkoç, başında olduğu Kurumun yayınlarını Rektör Ünal’a sunarken yanı sıra OMÜ Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini aktardı. Rektör Ünal da konuğuna Üniversitenin hediyesini takdim etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Başdenetçi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyete Rektör Ünal tarafından akşam yemeği verildi.

Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de katıldı.

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