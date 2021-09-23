Ombudsman Malkoç: “2020 yılında başvuru rekoru kırıldı” "En çok şikayet bankalarla ilgili geldi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) en çok şikayetin 2020 yılında geldiğini, 2019 yılında 20 bin olan başvuru sayısının 2020 yılında 100 bine çıktığını açıkladı.

Samsun programının ikinci gününde şehirdeki basın mensupları ile bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şehrin sıkıntılarını gazetecilerden dinledi. Sorulan sorulara cevap veren Malkoç, en çok şikayetin 2020 yılında yapıldığını ve bu şikayetlerin yüzde 70’inin kamu bankalarından 'faizsiz destek kredisi' almak isteyenlerin şikayetlerinin oluşturduğunu ifade etti. Başdenetçi Malkoç, “En çok şikayetin hangi konudan geldiği ve hangi kuruma geldiği yıllara göre değişiyor. Türkiye genelinde sorunlar neyse şikayet konuları da o alanlara göre değişiyor. Geçen yıl en fazla başvurunun geldiği yıl oldu. 2019’da 20 bin olan başvuru sayısı geçen yıl salgın döneminde 100 bine çıktı. Bunun sebebi de şu; kamu bankalarının verdiği uygun krediden müracaat edip alamayanlar oldu. 10 bin TL isteyip 5 bin TL alanlar oldu. Buradan 70 bin başvuru geldi. Bankalar konusu görev alanımıza girmiyor ama üç bankanın genel müdürü ile oturup görüştük bir yol haritası belirledik” dedi.



“En çok başvurular SGK, Adalet Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim alanında geliyor”

Başvuru yapılan kurum ve konulardan da bahseden Malkoç, “Genel itibarıyla kurum olarak birinci sırada SGK geliyor. Daha sonrasında Adalet Bakanlığı cezaevi ile ilgili konular, tayin, terfi, disiplin ile ilgili konular geliyor. Dördüncü sırada eğitim konuları geliyor. Beşinci sırada belediye geliyor. Eğitim ile belediye zaman zaman yer değiştiriyor. Tüm Türkiye’de yerel yönetimlerin muhatabı 85 milyon. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Belediyeler Birliği ile de protokol imzalayarak vatandaşa hizmet verilirken ‘hukuki açıdan nelere dikkat edilmesi gerekir’ diye çalışmalar yürütüyoruz. Bütün sorunları çözebilmek mümkün mü? Mümkün değil. İnsan var olduğu günden beri sorun var, kıyamete kadar da bu sorunlar olacak. Önemli olan sorunlara karşı çözüm mekanizmaları var mı yok mu? Bu çözüm mekanizmaları varsa bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Az çalışıyorsa daha iyi nasıl çalıştırabiliriz? Bizim gayretimiz bu noktada” diye konuştu.

Samsun’da görev yapan basın mensuplarının sorunlarını da dinleyen Malkoç, vatandaşların şikayet ve başvurularını Kamu Denetçiliği Kurumu internet sitesinden yapabileceğini, başvuru hakkındaki kararın ise en geç 6 ay içinde verileceğini ifade etti.

Toplantı sorucevap kısmının ardından sona erdi.

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