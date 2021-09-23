Samsun'da tır kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da hal malzemesi yüklü tırın bariyere çarpıp tekstil yüklü kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunAnkara karayolunun 30. kilometresi Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal malzemesi yüklü Caferi Tayyar Çelik idaresindeki 34 CIM 897 çekici, 34 BDK 536 yarı römork plakalı tır, yağmurdan dolayı ıslak yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra yine aynı istikamette yolun orta şeridinde seyreden Erdal Kılıçkaya yönetimindeki 55 BDK 63 plakalı kamyona arkadan çarptı. Tırın çarptığı tekstil malzemesi yüklü kamyon yola devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Erdal Kılıçkaya ile Adil Gürsoy yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayoluna saçılan tekstil ürünleri firma görevlileri tarafından, tırdan saçılan hal malzemesi plastik kasalar ise karayolları ekipleri tarafından iş makinaları yardımıyla kaldırıldı. Uzun süre ana yol araç trafiğine kapanırken, trafik akışı eski Çakallı yolu üzerinden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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