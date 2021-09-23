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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkoç: “Daha kaliteli hizmet için çalışıyoruz”

İHA

Malkoç: “Daha kaliteli hizmet için çalışıyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaretinde konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözerek ve aldığı kararlar ile idarelere yol gösterdiğini söyledi.
“Ombudsman Samsunlularla Buluşuyor” programı çerçevesinde Samsun’a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri Üyeleri, Samsun TSO Yönetimi ile bir araya geldi. Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

“Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz”
Salgın sonrası ilk programlarını Samsun'da gerçekleştirdiklerini belirten Şeref Malkoç, kurumun yapısı ve program dahilinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 7 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözerek ve aldığı kararlar ile idarelere yol gösterdiğini söyledi. Malkoç, “Kurumumuz, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır’ inancı ile ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini kendine rehber edinmiştir. Hukuka, insan haklarına, adalet anlayışına ve hakkaniyete dayalı olarak çalışan kurumumuz, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına, insan odaklı bir idarenin oluşmasına, katkı sağlamaya çalışmaktadır” dedi.

Samsun’dan 3 bin başvuru geldi
Konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun halkın tanımasının önemine vurgu yapan Malkoç, “Kurumumuz, yedi yıldır sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında; bir yandan insanların idare ile ilgili şikâyetlerini inceleyip çözüm bulmaya çalışırken, diğer yandan idareye rehberlik etmektedir. Bu açıdan sadece vatandaşların değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kurumumuzu bilmesi ve tanıması büyük önem taşımaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu bugüne kadar 200 binin üzerinde başvuru almış ve çözüme kavuşturmuştur. Ayrıca, Samsun ilimizden 3 binin üzerinde başvuru gelmiş olup, çözüme kavuşturulmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumunun kararları tavsiye niteliğinde olmakla birlikte; tavsiye kararlarının idare tarafından uygulanma oranı yüzde 75 civarındadır. Uygulanmama gerekçelerinin başında gelen yasal engellerin kaldırılması konusunda da ayrıca yasa ya da mevzuat değişikliği tavsiyelerinde bulunmaktadır. Bu çalışmalar, Avrupa Birliği ile ortak olarak gerçekleştirilen 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi' kapsamında yürütülmektedir. Projenin amacı vatandaşlarımızda Hak arama kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sorunlarının yerinde dinlenmesi ve değerlendirilmesi ile KDK’nın vatandaşlar tarafından tanınmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda illerde programlar düzenliyoruz. Şu ana kadar proje kapsamında 17 ilimizde bu tanıtım programları gerçekleştirdik” diye konuştu.

Murzioğlu bilgi verdi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar, kentin ekonomik yapısı ve öne çıkan sektörleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası ise Malkoç ve Murzioğlu karşılıklı anı takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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