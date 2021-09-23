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Samsun’da korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne adayının yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı Oruç: “Tüm anne adaylarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz”

İHA

Samsun’da korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne adayının yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı Oruç: “Tüm anne adaylarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da korona olan gebe sayılarında bir artış olduğunu belirterek, "Sadece son bir hafta içinde testleri yapılan 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin sonucu pozitif çıktı. İlimizde pandemi döneminde üç annemizi korona nedeniyle kaybettik. Tekrar bu acının yaşanmaması için tüm anne adaylarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” dedi.
Samsun’da valilik koordinasyonunda yürütülen aşı çalışmaları ve gebelerdeki Kovid19 tablosu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de Kovid19 olan anne adaylarımızın sayısı, özellikle son dönemde, delta varyantının da etkisiyle artış gösteriyor. İlimizde sadece son bir hafta içinde, çeşitli nedenlerle PCR testi yapılan 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin testi, maalesef pozitif çıktı. PCR testi pozitif olan anne adaylarımızdan, en az iki doz aşısını yaptırmış, yani tam aşılı olanların oranı ise sadece yüzde 9 düzeyinde. Samsun’da pandemi döneminde üç annemizi Kovid19 nedeniyle kaybettik. İlimizde tekrar bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Kovid19'un gebelik süreci ve sonrasında can kayıplarına yol açmaması, hastalığın daha hafif geçirilmesi ve hastalığa yakalanma riskinin azaltılması için mutlaka gebelerimizin aşılarını yaptırması gerekiyor. Bu nedenle tüm anne adaylarımızı, bebeklerini ve kendilerini korumak için aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Samsun’da tam aşılı olup, hastalık nedeniyle yoğun bakımlara yatışı yapılan tek bir sağlık çalışanımız bile bulunmuyor. Çünkü aşı koruyor. Biz sağlıkçılar olarak aşının gücüne güveniyoruz, annelerimizden de bize inanmalarını ve aşının gücüne güvenmelerini istiyoruz. Lütfen aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmasınlar. Korumaları gereken tek hayatın kendi hayatları olmadığını, sorumlu oldukları, yanında yıllarca olmaları gereken bir canı da taşıdıklarını unutmasınlar. En yakın sağlık merkezimize başvurup aşılarını yaptırıp, sağlıkla ve mutlulukla bebeklerini kucaklarına alsınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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