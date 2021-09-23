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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların başarı hikayeleri bu müzede sergilenecek

İHA

Kadınların başarı hikayeleri bu müzede sergilenecek

"Bir Hikaye Bin Kadına İlham Olur, Bir Kadın Bin Hikayenin Kahramanı Olur" sloganıyla yola çılan Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı sanat galerisi olan bir müze kuracak.
Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı ilk olarak meclisin kurulduğu günden bu güne kadar yapılmış olan projelerin yer aldığı bir sunum yapılmasıyla başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına ve yapılacak olan projelerin tanıtımına geçildi. Konuşmasını gerçekleştiren Rusça Konuşanlar Dernek Başkanı Dr. Pervin Gündüz, "Atakum Kadın Meclisi ile ortak düzenlenecek Rusya ve Türkiye dostluğunun 100 yılına özel TürkRus kültürlerini yaşatan dostluk parkıdır. Bu parkın bünyesinde ise bir kütüphane, açık hava amfi tiyatrosu, kültürel tatlar kafesi, 2 toplum içinde en değerli olan dünyanın her tarafında kanıtlanmış olan edebiyatçılar olan Nazım Hikmet, Dostoyevski'nin değerli eserlerinin olduğu anıtlar, botanik bahçe, Rus Büyükelçisi Karlov'un adına yürüyüş yolu, Rusya'dan gelen ağaçlar ve park olacak. Tiyatro etkinlikleri, el sanatları etkinleri yapılacak" dedi.
Kırsal kesimdeki kadın ve çocuklara kuaförlük hizmeti verilecek olan projeyi anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı Müleyke Özer, "Yapacağımız proje ücretsiz kuaförlük hizmetidir. Kırsal alanda kalan çocuklarımız ve kadınlarımız için kişisel bakım hizmetlerini onların ayağına kadar götürmektir. Bunu ilk defa geçtiğimiz hafta çocuklarımızla birlikte gerçekleştirdik. Okula yeni başlama heyecanıyla saçlarının kesilerek kendilerini güzel hissetmelerini istedik. Biliyorsunuz fiziksel ve ruhsal bir bedenimiz var, bir de duygusal bir bedenimiz var. Bu üçü bir araya geldiği zaman bütünsel bir sağlıktan bahsedebiliyoruz. Biz dedik ki bu kuaförlük hizmeti özellikle köy alanlarında kırsal alanlarda yaşayan kadınlarımız da çocuklarımız da bu hizmetten faydalansın. En azından bir katkı sağlayalım" diye konuştu.
Kurulacak olan kadın hikayelerinin sergileneceği müze ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, "İşin içinde kadın olunca çok daha farklı bakmak gerekiyor meseleye. Binlerce yıllık tarihimize baktığımızda dünyaya medeniyeti inşa etmiş bir milletin mensubuyuz. Medeniyeti de kadın ile inşa etmiş bir milletin mensubuyuz. Dolayısıyla Türk kültüründe, Türk tarihinde kadının yeri, önemi ön plandadır. ‘Hikayesiyle kadın projesi’ adı altında bir projedir. Dolayısıyla diğer bakışı ortadan kaldırarak değer bakışı önemsemenin hikayesini yazmaya niyetlendik. Var olan değeri farkındalık oluşturarak, bunu mekanlaştırarak, somutlaştırarak, hikayeleştirerek ön plana çıkarmaya çalıştık. Bir kadın nasıl bin hikayeye sahip olduğunu projelendirerek hayata geçirmeyle ilgili sürecin başındayız. Bir mekan tasarlıyoruz. İçine kadınların hikayelerin sığdırmaya çalışacağız. Sadece hikayeleri sığdırdığımız mekan değil aynı zamanda hikayelerin yazıldığı da bir mekan olacak" şeklinde konuştu.
Ekibe girme sürecini ve kadınların hikayelerinin anlatıldığı proje hakkından konuşan Proje Uzmanı Berna Ataş, "Bu ekibe bir baktım arı gibi çalışıyorlar, bir baktım karınca gibi çalışıyorlar. Gecegündüz çalışıyorlar. Fikirleri çok üretmeye çalışıyorlar. Tanıştım onlarla. Tanıştıkça başarabilecekleri konusunda güçlerini gördüm. Sadece bu proje için değil, bütün projeler için Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi gece yatmayıp projeler düşünen bir başkana sahiptir. Müze, sanat galerisi, resim sergisi kadınların yan yana olacakları, anılar oluşturacakları, o anları hatırlayacakları ürünler sergilenecek. Bizler kadınların hep mağdur edildiği ve her zaman hırpalandığı haberleriyle karşılaşıyoruz. Bundan ziyade kadınların başarılarını anlatmak istiyoruz. Bu proje başladı" ifadelerini kullandı.
Son olarak kürsüye gelerek konuşma gerçekleştiren Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ise şunları söyledi:
"İnsanlar, asırlar boyunca kalkınmanın yollarını aramış ve bunun yolunun yalnızca ekonomik gelişme ile sağlanabileceğini düşünmüştür. Ancak zaman içerisinde salt ekonomik bir kalkınma anlayışının, insanlığın refahını artırmadığını görmüşlerdir. Bu bağlamda ortaya çıkan kavram ise sürdürülebilir kalkınmadır. Yani bu kavram kalkınmayı salt ekonomik olmaktan çıkartarak, farklı unsurları ile değerlendirmeye almak demektir. Sürdürülebilir kalkınma küreselden yerele çok farklı ölçeklerde uygulanma imkanı olan bir kavramdır. Bununla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde uygulanması, kent konseyleri için anlam ve önem arz etmektedir. Bu noktada kent konseyleri, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın verimli ve etkin biçimde uygulanmasını kurumsal düzeyde amaç edinen önemli kurumlardan birisidir. Kent konseyleri, hem belirgin olarak, bir kentin kalkınma önceliklerine uygun bir yönlü ve katılımcı bir yaklaşımla çözüm bulabilen dinamik yapısı sayesinde yerel takım kararların alınmasındaki belirleyici rolü hem de kentin sorunlarına çok düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek açısından kilit bir öneme sahiptir."
Konuşmaların ardından tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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