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Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: "Suyu fosur fosur akıtma devri bitti" "Su konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

İHA

Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: "Suyu fosur fosur akıtma devri bitti" "Su konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Ovası’nda yapılan sulama suyu tasarrufu konusunda muhtarlara uyarıda bulunarak, "Su konusunda bundan sonra kesinlikle taviz vermeyeceğiz, fosur fosur suyu akıtma devri bitti artık" dedi.
Kaymakam Ertürkmen, ovada yapılan açık sistem sulama suyu yerine bir an önce kapalı sistem sulamaya geçilmesi ve sulama konusunda da yeni yöntemler bulunması gerektiğini söyledi. Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Ertürkmen, "Bafra hem kışlık sebze hem yazlık sebze konusunda Türkiye’nin önde gelen tarımsal bölgelerinin bir tanesi. Ancak su konusunda ve kuraklık konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Geçen dönem çeltikte kısıtlamaya gidilmedi ama bizim dışımızdaki çeltik üretim sahalarında alan bazında buna İpsala’da dahil olmak üzere Diyarbakır, Amasya, Çorum, Sinop, Çankırı’da çeltik alanlarında kısıtlamaya gidildi. Dolayısıyla suyun kullanımı konusunda çiftçi arkadaşlarımız başta muhtarlar bu konuda suyun tasarruflu kullanılması konusunda yeni yöntemlerle (damla sistemleri, ağaç ve fidede kendi suyunu toplayan sistemler) ilgili çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

"Artık mevsimler değişti"
Artık mevsimlerin değiştiğine dikkat çeken Ertürkmen şöyle devam etti:
"Artık mevsimler değişti. Bundan sonra daha buzul olacak, daha kuraklık olacak. 4 mevsim vardı, belki bundan sonra ilkbahar ve sonbaharı fazla yaşayamayacağız. Mevsimler artık ikiye düşebilir yaz ve kış olmak üzere. Bizim önümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi sulama. İki tane barajımız var. Eğer biz suyu tasarruflu kullanırsak, ovamızda da kapalı sisteme geçebilirsek... Bu konuda da çalışma başlattık. Artık açık kanallarda ısınmayla beraber suyun yüzde 30’u buharlaşmayla beraber yok oluyor. Bu vahşi sulama sisteminin birçok zararları var. Bu noktada bizim yeni metotlara, yeni teknolojik imkânlara açık olmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Yarın bir gün 'su yok' dendiği zaman bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Şimdiden kendinizi buna hazırlayın."

"Vahşi sulamadan dolayı deltada aşırı su birikintisi meydana geldi"
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, muhtarlara yönelik uyarısında şu ifadelere yer verdi:
"Samsun için geçen sene kısıtlama yoktu ama tüm bölgeler için çeltik sahalarında kısıtlama mecbur idi. Bunun sonuçlarını söyle ifade etmek istiyorum: İklim göçleri yaşanabilir. Kuraklıktan dolayı bazı ülkelerde açlık riskleri yaşanabilir. Bundan dolayı göçer yaşanabilir. İş ciddi bir hal aldı artık. Bizim barajlarımız var, sulama yapabiliyoruz manasında değerlendirilmemeli. Bugün yaptığımız vahşi sulamadan dolayı deltada aşırı su birikintisi meydana geldi. Dolayısıyla da oradaki yaban hayatı da oradaki manda varlığımız da eksiye indi. Kanalı kırıyoruz, suyu bırakıyoruz. Bir yerden suyu veriyoruz, öbür taraftan havuzun öbür tarafını açıyoruz, oradan suyu bırakıyoruz. Biraz 'el insaf' demenin zamanı geldi. İleride su petrolden daha kıymetli hale gelecek. Bir sonraki sene su çok çok kıymetli hale gelecek. Su konusunda bundan sonra kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bundan sonraki amacımız Bafra Ovası'nın tamamını kapalı sistem sulamaya geçme noktasında harekete geçip düğmeye basmamız lazım. Kartını takacaksın, damlamanı yapacaksın fosur fosur suyu akıtma devri bitti artık. Bunu bütün ovamıza gerçekleştirmemiz lazım. Bu zenginliği devam ettirmek istiyorsak bunu yapmak mecburiyetindeyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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