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Vali Dağlı: “Artık kritik eşikteyiz” “5 ilçemiz ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge ulaştı ama bu yeterli değil” “Şu an hastanelerimizde 380 civarı Kovid-19 hastamız tedavi görüyor”

İHA

Vali Dağlı: “Artık kritik eşikteyiz” “5 ilçemiz ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge ulaştı ama bu yeterli değil” “Şu an hastanelerimizde 380 civarı Kovid-19 hastamız tedavi görüyor”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılamada artık kritik eşikte olduklarına dikkat çekerek, “5 ilçemiz ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge ulaştı ama bu yeterli değil. Tüm ilçelerimiz bu mücadelede ortak hareket etmeli” dedi.
Samsun’da valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşı çalışmaları ve ikinci doz aşılamanın son durumu hakkında bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, ülkede Kovid19 vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığını kaydetti. Dağlı, “Ülkemizle paralel olarak ilimizde de hastalık sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. Vaka tablosuyla ilgili Sağlık İl Müdürlüğümüzden günlük olarak bilgileri alıp, süreci yakından takip ediyoruz. Hedefimiz, öncelikle aşılama çalışmalarını güçlendirilmesi, vaka artışının kişilerde ağır hastalık tablosuna ve hastane yatışlarına neden olmadan atlatılması. Bunun için de vatandaşlarımızın mutlaka hiçbir erteleme düşüncesi içine girmeden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi artık kritik eşikteyiz. Artık bir karar vermemiz ve aşılama oranını ikinci dozda yüzde 75’in üzerine çıkarmak için, tercihimizi aşıdan ve sağlıktan yana kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.
Aşı oranında istenen düzeyde olmadıklarını vurgulayan Samsun Valisi Dağlı, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen aşı çalışmalarında ülke ortalamasının üzerinde bir orana sahip olsak da istenen düzeyde değiliz. Bugün itibarıyla ikinci doz aşı oranımız yüzde 72 düzeyinde. 5 ilçemiz yüzde 75 oranını aşarak mavi renge ulaştı. Birçok ilçemiz de adım adım bu orana doğru yaklaşıyor. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza aşıya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ama bu yeterli değil. Tüm ilçelerimiz bu mücadelede ortak hareket etmeli. Rakamları incelediğimizde aşı çalışmasında hedefin bir adım uzağında kalan ve yüzde 70 ikinci doz aşı oranına henüz ulaşamamış ilçelerimiz olduğunu görüyoruz. Bu durumdaki Vezirköprü, Ayvacık, Asarcık, Canik, Kavak ve Tekkeköy ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan en kısa zamanda eksik dozlarını tamamlamalarını önemle istirham ediyorum. Beklemek ya da aşıyı bir süre ertelemek için zamanımız yok” ifadelerini kullandı.

“380 civarı Kovid19 hastamız tedavi görüyor”
Şu an hastanelerde 380 civarı Kovid19 hastasının tedavi gördüğü bilgisini veren Vali Dağlı açıklamasını, “Bu hastalığı artık hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şu an hastanelerimizde 380 civarı Kovid19 hastamız tedavi görüyor. Bu rakamı azaltmamız gerekiyor. Lütfen aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmayalım. Aşı hakkımız varsa en yakın sağlık tesisine başvurup mutlaka aşımızı yaptıralım. Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalması için bu özveriyi toplum adına göstermemiz şart” şeklinde tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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