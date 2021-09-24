Otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin beton direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu yolunun 38. kilometresi Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Karakuş idaresindeki 55 BR 137 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton direğe çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Selahattin Karakuş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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