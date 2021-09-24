Öğrencilere 'mahremiyet' anlatıldı Atakum Belediyesi’nden ‘mahremiyet’ semineri

Atakum Belediyesi tarafından Çatalçam İlkokulu'nda öğrencilere 'mahremiyet' eğitimi verildi.

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Psikoloji Dayanışma Platformu iş birliği ile Çatalçam İlkokulu'nda mahremiyet eğitimi semineri gerçekleştirildi. Psikolog Özge Kaplan, öğrencilerle bir araya gelerek mahremiyet bilinci oluşturmak için konuşma yaptı. Seminer öncesi belediyenin Paylaşım Merkezi öğrencilere polar giysi, boyama kalemi ve boyama kitabının yanı sıra el yapımı oyuncakların bulunduğu hediye paketleri ile sürpriz yaptı.



“Çocukları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz”

Psikolog Özge Kaplan, mahremiyet atölyeleri çalışması ile çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Mahremiyet eğitimi çocuklarımız için çok önem arz ediyor. Çünkü çoğu çocuğumuz özel bölgelerini tanımıyor ve bu bölgelerine kötü bir şekilde dokunulduğunda ne yapacaklarına dair bilgilendirme yapmamız çok önemli. Çünkü iyi dokunuş kötü dokunuş ayrımını yapabilmeleri gerekir. Çocuklarımıza böyle bir durumla karşılaştıklarında güvendikleri bir yere sığınmaları veya koşarak oradan uzaklaşmaları gerektiğini öğretmemiz ve benimsetmemiz gerekiyor. Bizler de bu atölyelerle bunu amaçlıyoruz. Tabii ki umarız hiç böyle şeylerle karşılaşmazlar fakat karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini bilmeliler. Bu konuda çocukları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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