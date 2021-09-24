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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseliler okulda aşı oldu

İHA

Liseliler okulda aşı oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencileri "Aşıyla daha güvendeyiz, BAL’da kesintisiz eğitime karşı aşı" sloganıyla okulun spor salonunda aşı oldu.
Bafra Anadolu Lisesi’nde (BAL) öğrencilere mobil ekipler tarafından toplu aşılama çalışması yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri okulun spor salonuna kurduğu aşı standında aşı olmak isteyen öğrencileri, velilerinden onay alarak aşıladı. Aşılama çalışması yoğun ilgi görürken çok sayıda öğrenciye aşı yapıldı.
Aşı çalışması hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin talebi üzerine okulumuzun spor salonunda aşı kampanyası olarak burada toplandık. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak doktorlarımız ve sağlık ekiplerimizle beraber öğrencilerimizi aşı yapmaya geldik. Kendilerinin başvuruları ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Veli izni mutlaka gerekiyor. EDevlet ve ENabız üzerinden veli izni olmadan aşı yapamıyoruz. Velilerin çocuklarım üzerinden mutlaka aşı onayı vermesi gerekiyor. O onayları aldıktan sonra aşı işlemlerini yapabiliyoruz” dedi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, “Şu anda pandemiden dolayı ülkemizde çocuklarımızın, velilerimizin aşılanması için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda velilerimizin izni doğrultusunda öğrencilerimizi aşılamak için buradayız. Tüm okullarımızda bu faaliyeti yaygınlaştırarak bir an önce bu pandeminin sona ermesi mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Okulda aşı vurulan öğrenci velisi Onur Efe, “Herkesin aşısını vurulmasını isterim. Çünkü biliyorsunuz salgın her geçen gün artıyor. Okulların kapanmasını istemiyorsak mecbur aşımızı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"300 öğrencimiz aşı olmak için listemize yazıldı"
Okulun İngilizce öğretmeni Naim Okay, "Okulumuzda aşı oranını yükseltmek amacıyla bir anket yaptık. Öğrencilerin randevu koşunda ve derslerinde geri kalacaklarından dolayı sıkıntılar yaşadığını öğrendik. Aynı zamanda aşı konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini anladık. Bu konuda öğrencileri bilgilendirdik. Sonrasında ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçip İlçe Milli Eğitimden de onayımızı aldıktan sonra okulumuzda aşı günü olarak cuma gününü seçtik. Aşı sonrası ufak bir ağrı yaşarlarsa cumartesipazar dinlensinler diye. Bugün yaklaşık 300 öğrencimiz aşı olmak için listemize yazıldı. BU sayıyla beraber okulumuzda aşı olan öğrenci sayısı yüzde 95 konumuna gelmiş oluyor. Diğer öğrencilerimiz de kimisi ailesiyle düşünceleri var. Yakın zamanda o yüzde 5’lik kısmı tamamlayıp okulumuzu yüzde yüz aşılı hale getirmek istiyoruz. Aşıyla daha güvendeyiz, BAL’da kesintisiz eğitime karşı aşı diye bir sloganla aşımızı başlatmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.
Aşı vurulan öğrenciler de aşı oldukları için memnun olduklarını söyleyerek, "Okulların kapanmaması için herkes aşı olsun bitsin bu konu" şeklinde konuştular.

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