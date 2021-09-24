Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

İHA

Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İkizpınar Mahallesi’nde bir evde esrar maddesi bulunduğu, U.D.(30) isimli şahıs tarafından küçük paketler halinde piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada kurutulup bidonlara istiflenmiş vaziyette satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli U.D.'nin yakalanması için Bafra JASAT ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele ...
Liseliler okulda aşı oldu
YEREL HABERLER Liseliler okulda aşı oldu
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar Samsun’da odaların bin 250 TL’ye kiralanmasına esnaftan tepki geldi SESOB Başkanı Güler: “Daracık bir odayı bin 500 TL’ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok”
YEREL HABERLER Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik ...
Öğrencilere 'mahremiyet' anlatıldı Atakum Belediyesi’nden ‘mahremiyet’ semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere 'mahremiyet' anlatıldı Atakum ...
Otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
“Sopranolar Gecesi” sahnelendi
YEREL HABERLER “Sopranolar Gecesi” sahnelendi
Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz ...
Vali Dağlı: “Artık kritik eşikteyiz” “5 ilçemiz ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge ulaştı ama bu yeterli değil” “Şu an hastanelerimizde 380 civarı Kovid-19 hastamız tedavi görüyor”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Artık kritik eşikteyiz” “5 ilçemiz ...
Bebeklerde inmemiş testis tedavi edilmediğinde kısırlığa neden olabilir
YEREL HABERLER Bebeklerde inmemiş testis tedavi edilmediğinde ...
Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: "Suyu fosur fosur akıtma devri bitti" "Su konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: "Suyu ...
Samsun Sağlık Müdürü: 1 haftada 70 anne adayımızın yüzde 50´sinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: 1 haftada 70 anne adayımızın ...
Kadınların başarı hikayeleri bu müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Kadınların başarı hikayeleri bu müzede sergilenecek
Samsun'da bin 997 adet kaçak cep telefonu malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bin 997 adet kaçak cep telefonu malzemesi ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bafra’da ÇKS’de yeni dönem muhtarlara anlatıldı
YEREL HABERLER Bafra’da ÇKS’de yeni dönem muhtarlara anlatıldı
Mehmet Altıparmak: “Tüm takımlar içeride ve dışarıda bize önlem alıyor”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Tüm takımlar içeride ve dışarıda ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri
YEREL HABERLER Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği ...
İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı
YEREL HABERLER İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı
Samsun kentsel dönüşümle yenileniyor
YEREL HABERLER Samsun kentsel dönüşümle yenileniyor
Samsun’da korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne adayının yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı Oruç: “Tüm anne adaylarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Samsun’da korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.