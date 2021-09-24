9 ilin hayvan sağlığı Samsun'da masaya yatırıldı Hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı Samsun’da yapıldı

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı 9 ilin katılımıyla Samsun’da yapıldı.

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya başkanlığında, Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne bağlı 9 ilin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, su ürünleri ile bu birimlerin şube müdürleri, enstitü müdürü ve bahsi geçen 9 ildeki hastalıktan ari işletmelere ilaveten (bruselloz, tüberküloz, Turkvet ve Veteriner Bilgi Sistemi (Vetbis) ve hayvan refahı konularından) sorumlu personelin katılımı ile Samsun Zirai Karantina Toplantı Salonunda yapıldı.

Şap, PPR, LSD, kuduz, tüberküloz ve brusella hastalığının eradikasyonu, hastalık ile mücadele stratejisinin belirlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrolü, Trakya’ya yapılacak hayvan sevkleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunularak, 2021 yılı aşılama programları konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bildiğimiz üzere hayvanlar ve hayvansal ürünler aracılığıyla insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle hayvan sağlığı toplum sağlığını da yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda, insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek de mümkün değildir. Hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında sağlık personelimizin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradike edilmesi yanında, hayvanların kimliklendirilme ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesi, hayvancılığın geliştirilerek hayvansal üretimde verimliliğinin artırılması veterinerlik hizmetlerinin en önemli hedeflerindendir” dedi.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında bilgi veren Müdür Sağlam şunları söyledi:

“Kurumlar arasındaki etkin koordinasyon ve işbirliğimiz sayesinde, hayvan sağlığını korumak suretiyle salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla etkin bir şekilde mücadele ederek ülkemizde ve ilimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla bu tür toplantıların devam ettirilmesi sorunların çözümlenmesinde katkı sağlayacaktır. Bu söylediklerimiz ışığında sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu diliyorum.”

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