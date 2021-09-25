Samsun’da zincirleme trafik kazası

Samsun’da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan Adem K. idaresindeki 67 AN 391 plakalı otomobil ve Mustafa B. hakimiyetindeki yabancı uyruklu CM–145–BH plakalı cip, aynı yönde seyir etmekte olan Abdullah K. kontrolündeki 55 KT 064 plakalı belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.