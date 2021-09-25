Samsun’da zincirleme trafik kazası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan Adem K. idaresindeki 67 AN 391 plakalı otomobil ve Mustafa B. hakimiyetindeki yabancı uyruklu CM–145–BH plakalı cip, aynı yönde seyir etmekte olan Abdullah K. kontrolündeki 55 KT 064 plakalı belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.