Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar

İHA

Doğan ve Şahinler uçuşta: Fiyatlar 60 bin TL 2. el otomobilde şaşırtan fiyatlar

Yaşadıkları kazalarda paramparça olmaları ile bilinen, ‘hastası’ olanlar tarafından tercih edilen Doğan ve Şahinler adeta uçuşa geçti. Bu otomobillerin 4060 bin TL arasında satılması şaşkınlığa yol açtı.
Samsun’da 2. El Otomobil Pazarı’ndaki Doğan ve Şahin model otomobillerin fiyatından alıcılar da satıcılar da şikayetçi. Pandeminin başında peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobiller, önlenemez fiyat artışının ardından duraklama dönemine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altına arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor. Alıcı ve satıcılar fiyat konusunda anlaşamayınca piyasadaki durgunluk da devam ediyor.
Samsun’da 2. El Otomobil Pazarı’nda el değiştiren Doğan, Şahin ve Kartal otomobiller 40 bin TL ile 60 bin TL arasındaki fiyatlara satışa sunulması iki tarafı da memnun etmiyor.

“Bu arabalar bence 4045 bin TL edecek arabalar değil”
48 bin TL’ye ilana koyduğu arabasının piyasası hakkında konuşan 21 yaşındaki oto satıcısı Mehmet Eren Devranlı, “99 model Doğan arabam var. 15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL’den 48 bin TL’ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan’a 50 bin TL istenmez. Emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, ‘Doğan’a bu kadar para verilmez’ diyorlar. Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim. 2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 4045 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL’ydi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor” dedi.

“1 aydır araba arıyorum, Doğan ve Şahin’e 60 bin TL istiyorlar”
100 bin TL’lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, "2. el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek. Fiyatlar inmiyor. Her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım. 100 bin TL bütçem var. O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin’e 5060 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum” diye konuştu.

“50 bin TL’ye 1999 model Doğan SLX satıyorum”
50 bin TL’ye Doğan marka otomobil satan Ufuk Kaçak, “Piyasa hala durgunluğunu koruyor. Piyasa hareketlenince güzel satışlar bekliyoruz. Galiba şu anda kimse risk almak istemiyor. Yatırım yapmıyorlar. Araçlara yatırım yapılabilir ama herkes bizim gibi düşünmüyor. Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum. İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun. ‘Doğan ve Şahin’e 50 bin TL istiyor’ diyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL’ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Arabalarımı soran oluyor ama piyasada hareketlilik olmadığı için satışlar seyrek gidiyor” şeklinde konuştu.

“Dün sattığım arabanın aynısını sattığım paraya alamıyorum”
35 bin TL civarında bir araba baktığını dile getiren Seyfi Arslan ise şunları söyledi:
“Dün 34 bin 700 TL’ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL’ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi
Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
Samsun’da zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazası
Yanan araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Yanan araçta ölü bulundu
Samsunspor ile Denizlispor 47. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Denizlispor 47. randevuya çıkıyor
Sanayiye 'çip' dopingi
YEREL HABERLER Sanayiye 'çip' dopingi
Barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere '1 ay ücretsiz' Samsun’da 14 bin 400 kapasiteli 18 devlet yurdu ile 4 bin 40 kapasiteli özel ve vakıf yurdu öğrenciler için hazır Müdür Kasapoğlu: "Samsun'da öğrencilerin barınma problemi olmayacak"
YEREL HABERLER Barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum ...
Bafra’da huzur operasyonu
YEREL HABERLER Bafra’da huzur operasyonu
Çarşamba'da yangın
YEREL HABERLER Çarşamba'da yangın
Başkan Mustafa Demir koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir koronaya yakalandı
9 ilin hayvan sağlığı Samsun'da masaya yatırıldı Hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER 9 ilin hayvan sağlığı Samsun'da masaya ...
Samsun PetFest heyecanı 2-3 Ekim’de yaşanacak
YEREL HABERLER Samsun PetFest heyecanı 2-3 Ekim’de yaşanacak
Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı
Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi
Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek”
Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele ...
Liseliler okulda aşı oldu
YEREL HABERLER Liseliler okulda aşı oldu
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar Samsun’da odaların bin 250 TL’ye kiralanmasına esnaftan tepki geldi SESOB Başkanı Güler: “Daracık bir odayı bin 500 TL’ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok”
YEREL HABERLER Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2’lik ...
Öğrencilere 'mahremiyet' anlatıldı Atakum Belediyesi’nden ‘mahremiyet’ semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere 'mahremiyet' anlatıldı Atakum ...
Otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
“Sopranolar Gecesi” sahnelendi
YEREL HABERLER “Sopranolar Gecesi” sahnelendi
Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen patpattaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.