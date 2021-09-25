Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2021'de Türkiye birincisi

Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı geçen sene elde ettiği 2020 TEKNOFEST şampiyonluğunu bu yılda devam ettirerek 2021 TEKNOFEST Türkiye birincisi oldu.

Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST'te orta irtifa roket kategorisinde 297 takım arasından Türkiye 1.si oldu. Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden oluşan, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz'ın danışmanlığı, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Murat Gül'ün de kaptanlığını yaptığı Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı şampiyonluklarına devam ediyor.

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