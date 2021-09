'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre yol giderek binlerce kitap dağıttı

Samsun’da 17 yıllık Fizik Öğretmeni Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ve sözleri kendisine ait şarkısıyla pandemi döneminde kapı kapı dolaşarak binlerce kitap dağıttı. Kimi zaman minibüsün arka kısmını sınıf olarak kullanan Solmaz, öğrencilere ders vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği sarı renkteki minibüsü ve yapmış olduğu şarkı ile herkesin ilgisini çekiyor. Atalay Solmaz 2019 yılında satın aldığı minibüsü tamamen öğrencilerin hizmetine adadı. Kendisine bağışlanan test kitaplarını, ihtiyaç sahibi veya istekli öğrencilere ulaştıran Solmaz, pandemi sürecinde 5 bin kilometre yol giderek 2 binin üstünde kitap dağıttı. 2019 yılında minibüsün arka kısmına sıra koyarak öğrencilere toplu ders anlatımı gibi uygulamalar yapan fizik öğretmeni, bu uygulamasını şimdiki günlerde de devam ettiriyor.

Vatandaşlardan test kitabı geldikçe dağıtmaya devam edeceğini belirten Atalay Solmaz, "Bu projeye 2019 yılında başladım. Amacımız öğrencilerle yüz yüze buluşarak soru çözümü yapmak ve kitap teminlerini sağlamaktı. 2020’nin Mart ayına kadar yaptık. Sonra pandeminin başlamasıyla bu olayımız durdu. Biz pandeminin kısa süreceğini düşündük. 12 aya biter dedik ama maalesef öyle olmadı. Daha sonrasında biz pandemi bitmeyecek gibi düşünerek artık bu minibüsü satalım gitsin dedik. Sonrasında online dersler, zoom dersleri kafamızda bir ışık uyandırdı. Sosyal medya hesaplarından öğrencilerin sorularını aldım. Oradan sorularını çözdük. Kitap isteyenler oldu biz de öğrencilerimizin evine kitabı götürdük. Kitap vermek isteyen vatandaşlarımız oldu, onların da kapısına gittik, kitaplarını aldık. 2 yıl boyunca minibüsün kilometresini şu şekilde hesapladık. Sadece 2 yılda kitap almak ve teslim etmek için 2 yılda 5 bin kilometre yol yaptırmışız bu yaşlı minibüsümüze. Şimdi ise pandemi kurallarına uyarak yeni normalleşme ile birlikte yine öğrencilerimizle minibüste görüşmelerimiz oluyor. Minibüsü biraz sınıf olarak kullanıyoruz. Pandemiden önce çok rahat yapıyorduk ama şu an kapı açık bir şekilde mesafe kurallarına dikkat ederek yapıyoruz. Bir de tabi bu minibüse şarkı yaptık. Öğrencilerin en sevdiğini bu minibüste sürekli çalıyoruz. Bu pandemi döneminde 2 bin fazla kitap dağıttık" dedi.

Öğrenci Metehan Fidan ise, "Bu uygulama bize verimli oluyor. Yüz yüze olanaklardan mahrum kaldık. Hocamızda sağ olsun geldi yapamadığımız soruları çözdü. Bence her öğrenci bu öğretmenimizden faydalanması gerekiyor" diye konuştu.

Öğrenci Kaan Bahadır ise, "Bu uygulama aslında şu an çok işimize yarıyor. Pandemiden önce aslında daha çok işimize yarıyordu. Minibüsün içinde bize eğitim veriyordu. Bazı günler sahilde, restoranlarda buluşuyoruz ve orada eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Dışarıdan görenler bu minibüsü çok güzel ve ilginç buluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.